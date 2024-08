Nicotera, nuovo appuntamento con Guitaromanie: protagonisti due studenti del Conservatorio di Vibo

Il quarto appuntamento del Festival chitarristico Guitaromanie avrà luogo il 17 agosto sempre nel chiostro di Palazzo Convento (Municipio) a Nicotera alle ore 22.00 con il concerto “I Classici in Duo” e vedrà come protagonisti due studenti della classe di chitarra del maestro Edoardo Marchese del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Si tratta di Francesco Varrese e Stefano Mazzeo.

Anche in questa edizione si è voluto dare spazio ai giovani talenti del territorio che frequentano il Conservatorio di Vibo Valentia: grazie a un accordo stipulato con il direttivo del Torrefranca, il direttore artistico del Festival Romolo Calandruccio ha voluto offrire l’opportunità ad alcuni giovani artisti che si sono particolarmente distinti nei loro studi, di trovare spazio in un cartellone internazionale come quello del Festival chitarristico di Nicotera.

I due giovani chitarristi si sono già distinti in diversi concorsi internazionali per chitarra. Il duo presenta un programma monografico sulla figura del grande chitarrista e didatta napoletano Ferdinando Carulli. «Perché i “Classici in Duo”? Carulli – spiegano gli organizzatori – ha praticamente arrangiato per questa formazione cameristica alcuni capolavori dei musicisti identificati come i rappresentanti del periodo classico della musica: Haydn, Mozart e Beethoven. Le trascrizioni erano importanti nell’Ottocento, perché era l’unico modo per poter riascoltare brani orchestrali, per pianoforte, per varie formazioni cameristiche con uno strumento come la chitarra facilmente trasportabile e adattabile a ogni ambiente, in particolare nei salotti aristocratici o borghesi. Carulli era un maestro della trascrizione, tanto da aver scritto un trattato sull’argomento. I brani di Carulli che il duo ci propone sono: Sinfonia n. 104 di Haydn op. 152; Andante con variazioni e rondò di Beethoven Op. 155, Fantasia da opere di Beethoven op. 157; Larghetto e variazioni di Mozart op. 164; Andante e Rondeau di Mozart Op. 167».

Il prossimo e quinto appuntamento avrà luogo il 7 settembre nel chiostro di Palazzo Convento (Municipio) a Nicotera alle ore 19.00 e vedrà come protagonista ancora una volta Francesco Varrese, ma come solista. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.