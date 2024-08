Dalla pittura alla letteratura, il Festival dell’arte pronto a invadere Pernocari

Un viaggio nella pittura, nella musica, nella scultura e nella poesia. A Pernocari tutto pronto per il Festival dell’arte, iniziativa promossa dall’associazione Archeoclub d’Italia aps “Armos”, sede Rombiolo con il patrocinio del Comune. L’evento, fanno presente i promotori, fa seguito alla precedente edizione ideata dall’ente con “le sere di fine estate”.

Per i promotori si tratta di un’iniziativa imperdibile: «Una celebrazione della creatività e dell’ispirazione artistica», tengono a sottolineare. L’appuntamento verrà ospitato in piazza Don Mazza il prossimo sabato 24 agosto, e sarà un punto di incontro per artisti accademici, artisti emergenti, appassionati d’arte e il pubblico locale: «Il Festival dell’arte dell’“Armos” – evidenziano gli organizzatori – rappresenta un’occasione per scoprire nuove forme d’espressione e per immergersi in un’atmosfera di creatività condivisa».

Il programma

Il Festival permetterà ai visitatori, nel pomeriggio e nella serata del 24 agosto, di ammirare una vasta gamma di opere di pittura, di scultura. Ma anche di lasciarsi trasportare dalla musica, dalla poesia e dalla letteratura. Prevista la partecipazione di numerosi artisti: Maria Neve Vallone, Maria Rosa Pisano, Irene Borgese, Michele Zappino, Maria Vigliarolo, Valentina Crudo, Enzo Liguori, Giuseppe Gaudioso, Alex Morabito, Nicola Camillò, Antonio Tambuscio, Antonino Gaudioso, Tania Marino, Domenica Vecchio, Antonello Russo, Vera Console, Pantaleone Rombolà, Melissa Contartese. Così come dei poeti – scrittori: Andrea Runco, Antonella Daffinoti, Carmela Costanzo, Anna Grillo. Memorial dei rombiolesi: Nunzio Scibetta, Nino Forestieri, Danilo Montenegro e Pasquale Restuccia.

La mission dell’Archeoclub Armos

A presentare gli artisti, la docente e scrittrice Titti Preta. Tra gli ospiti anche il critico d’arte, Gianpiero Menniti e il console regionale dei maestri del lavoro Francesco Saverio Capria. Ad arricchire la serata, l’intrattenimento musicale del complesso bandistico Acam di Pernocari e del pianista Stefano Condoleo.

«La missione dell’Archeoclub d’Italia aps – “Armos” è di promuovere l’arte come strumento di coesione sociale e di crescita culturale. Per questo il festival – afferma il presidente del sodalizio Nicola Mandaradoni – è aperto a tutti, con ingresso gratuito e con attività per coinvolgere tanto i giovani quanto gli adulti. Il patrocinio del Comune di Rombiolo sottolinea l’importanza culturale di questo evento per la comunità rombiolese».