Musica, a Ferrara concerto di grande successo per il maestro di pianoforte vibonese Roberto Giordano

Ancora un successo per il maestro di pianoforte Roberto Giordano. L’ultimo in ordine di tempo si è registrato a Ferrara, in occasione del concerto tenuto presso il Teatro Abbado. Un vero e proprio trionfo per il “poeta” del pianoforte di Mileto, suggellato dai calorosi applausi e dalla standing ovation finale riservatagli dal numeroso pubblico presente. La partecipazione alla rassegna Ferrara in Musica ha rappresentato una prima volta per il maestro Giordano, il quale nell’occasione ha deliziato gli spettatori con musiche di Fryderyk Chopin e Johannes Brahms. E il risultato, come detto, è stato a dir poco eccezionale, con i presenti che sono stati accompagnati per mano in una sorta di avvincente viaggio a ritroso nel tempo, in un percorso musicale dell’‘800 iniziato con il Preludio op. 45 di Chopin, proseguito con il ciclo delle Quattro Ballate op. 10 di Brahms e conclusosi con il ciclo delle Ballate dello stesso Chopin. Una carriera in continua ascesa, quella del 43enne musicista miletese, iniziata nel 2003 in Belgio, con l’affermazione al “Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique”, e che nell’arco degli anni lo ha portato a calcare i più prestigiosi palcoscenici del mondo.

Tra questi, Alla Scala di Milano, Palais Des Beaux Arts di Bruxelles, Hermitage di San Pietroburgo, Konzerthaus di Berlino, Mozertaum di Salisburgo, Great National Theater e Forbidden City Concerthall di Pechino, Dal Verme e Manzoni di Milano, Palau de la Musica di Barcellona, An der Wien di Vienna. Docente, tra l’altro, presso il Conservatorio reale di Anversa (Royal Conservatoire Antwerp), il maestro Giordano è oggi, senza ombra di dubbio, considerato dal pubblico e dalla critica uno dei più raffinati ed eleganti pianisti della nostra epoca, tanto da far parte della ristretta cerchia degli “Official Yamaha artist”. Dalla sua vanta anche molteplici esibizioni da solista e collaborazioni con musicisti di fama internazionale quali il basso-baritono belga Josè Van Dam, Leo Nucci, Fen Ning e Lorenzo Gatto. Al noto pianista calabrese si è interessato anche il regista del film “Farinelli” Gérard Corbiau, il quale nel 2004 gli ha dedicato uno speciale-biografia dal titolo “Roberto Giordano” d’un monde à l’autre”. Tra le sue “creature”, il Cantiere musicale internazionale, scuola di alta formazione con sede nella stessa Mileto, fequentata annualmente da allievi provenienti dall’Italia e dall’estero.