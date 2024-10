L’autunno Letterario a Rombiolo, ad aprire la kermesse Mimmo Gangemi con il suo romanzo “L’atomo Inquieto”

La quinta edizione de “L’autunno Letterario”, consolidata manifestazione organizzata dalla Proloco di Rombiolo con il patrocinio della locale amministrazione comunale, ha aperto i battenti venerdì scorso, 18 Ottobre, incontrando Mimmo Gangemi, autore de “L’atomo Inquieto”, edito da Solferino.

Ettore Maiorana, brillante fisico facente parte dal gruppo di Via Panisperna, guidato da Enrico Fermi, scompare nel nulla nel marzo del 1938, sul piroscafo Napoli-Palermo e di lui non si saprà più nulla. Personaggio inquieto, introverso, pare avesse intuito ben prima di tanti altri fisici la modalità per giungere alla bomba atomica, e fin da subito, forse, ne comprese la spaventosa minaccia. La sua scomparsa improvvisa ed inaspettata dà il via ad una molteplicità di ipotesi sulla sua sorte, e, proprio su tale mistero il romanzo cerca di far luce, rincorrendo Ettore Maiorana ed i suoi alter ego nel corso dei decenni. Diversi personaggi, ben sette, tutti tormentati, “inquieti”, che mai riescono a trovare un equilibrio, tutti diversi ma con un chiaro filo conduttore che li lega l’ un l’ altro..

L’ ingegnere Gangemi partendo dalle domande poste sia dalle moderatrici della serata Alessia Gerace e Michela Furci, esponenti della Proloco, che dal pubblico, ha avuto modo di descrivere la genesi del romanzo, ripercorrere le vicissitudini e le caratteristiche sia di Ettore Maiorana che dei diversi personaggi protagonisti, e toccare le tematiche di fondo dell’opera, dando vita ad un dibattito interessante, articolato, pieno di spunti e riflessioni. Un autore disponibile al confronto, un confronto variegato ed interessante con il pubblico, un romanzo tutto da leggere: il primo incontro di questa iniziativa è stato sicuramente all’ altezza delle aspettative, confermando il valore aggiunto della manifestazione e dei graditi ospiti.

Il prossimo appuntamento è per sabato 9 novembre, preso l’ Auditorium di Rombiolo, con Palma Comandè, autrice del romanzo “Prima di tutto un uomo” – un romanzo su Saverio Strati; nel centenario della nascita dell’ autore calabrese non poteva mancare un appuntamento che ne ricordasse meriti e opere