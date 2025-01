Oggi Open day all’Iis di Vibo: uno sguardo sul proprio futuro formativo e lavorativo per chi sceglie il Tecnico

C’è tempo fino alle 18 di oggi, sabato 25 gennaio, per partecipare all’Open day dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Vibo Valentia che comprende Itg, Iti e Ite. «L’Istituto, che vive un rapporto di interscambio con il territorio locale, nazionale e internazionale – si legge in una nota -, accoglierà i suoi visitatori in un Open day che permetterà di conoscere la sua filosofia educativa, sperimentare diversi laboratori e conoscere l’offerta didattica di ciascun indirizzo. Si avrà l’opportunità di visitare gli ambienti scolastici e di acquistare i prodotti provenienti dall’azienda agraria “I giardini di Persefone”, un altro fiore all’occhiello di cui si è dotata la scuola, annessa all’Istituto Tecnico Agrario – indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, articolazione Gestione Ambiente e Territorio».

E ancora: «La scelta dell’avvenire dei ragazzi, di una nuova scuola, di un nuovo percorso, di una nuova avventura rappresenta da sempre un grande passo che va affrontato con raziocinio e al meglio. In una società sempre più in evoluzione, complessa e articolata, diventa, perciò, fondamentale soffermarsi sulla scelta di un percorso formativo che possa fornire ai ragazzi gli strumenti e le capacità critiche per orientarsi nel mondo e per essere non solo osservatori, ma protagonisti. In questo senso l’IIS ITG E ITI E ITE di Vibo Valentia, con i suoi nove indirizzi tecnici, guarda già al futuro e presenta elementi innovativi e d’avanguardia tali da proiettare gli studenti direttamente verso i nuovi trend del mercato del lavoro, con una vasta gamma di figure di specialisti con hard e soft skills in grado di muoversi in uno scenario complesso e promuovendo benessere e inclusione. Una preparazione di alti livelli che permetterà anche di poter proseguire gli studi universitari o iscriversi agli ITS Academy».

L’offerta formativa

Settore Tecnologico

1. Costruzioni, Ambiente E Territorio;

2. Agraria, Agroalimentare E Agroindustria con annessa azienda agricola “I giardini di Persefone”;

3. Chimica, Materiali E Biotecnologie Sanitarie – quadriennale con curvatura Sicurezza Alimentare, Ambiente e Agroenergia:

4. Meccanica, Meccatronica ed Energia;

5. Elettronica, Elettrotecnica e Automazione;

6. Informatica e Telecomunicazioni;

7. Grafica e Comunicazione.

Settore Economico

1. Amministrazione Finanza e Marketing, articolazione in Relazioni internazionale per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali + Afm quadriennale con curvatura Management Sportivo;

2. Turismo.

«In questo Open Day – conclude la nota – il dirigente scolastico, Maria Gramendola, i docenti ed il personale tutto saranno lieti di far vivere alla comunità cittadina e scolastica della provincia l’anima della scuola in tutta la sua quotidianità, in modo tale da infondere e trasmettere la dedizione e la professionalità che sostengono la vision e la mission dell’intera scuola e far conoscere gli attori che giornalmente le determinano, anche con il supporto di attività laboratoriali, progetti e traguardi».