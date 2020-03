Sistema bibliotecario, la cultura non si ferma: iniziative in streaming

L’ente di Palazzo Santa Chiara pensa ai servizi alternativi alla presenza fisica: si comincia con Le letture del venerdì dedicate ai bambini, su Facebook

Il Sistema bibliotecario vibonese lancia l’hashtag #IlSBVnonSiFerma e propone una serie di iniziative culturali “alternative”, fruibili anche durante l’emergenza sanitaria, per via delle restrizioni imposte dal governo, che in questo caso sospendono le attività degli enti culturali e limitano gli accessi alle sale letture fino al 15 marzo. Il direttore Gilberto Floriani ha comunicato le misure che verranno attuate a Palazzo Santa Chiara: la biblioteca rimane aperta ed effettua i servizi di prestito e restituzione; gli accessi alle sale studio saranno limitati per osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i vari utenti; restano invece sospese fino al 15 marzo (salvo proroghe) tutte le attività che prevedono assembramenti, quindi corsi, letture ad alta voce, incontri e conferenze.



Queste le restrizioni, dalle quali però è nata subito un’altra idea, da parte di Floriani e dei suoi bibliotecari: #IlSBVnonSiFerma. «Molto più di un hashtag, di una moda, piuttosto – si legge in una nota del Sbv – una strategia per “usare la cultura contro la paura”. #IlSBVnonSiFerma racchiude in sé una serie di iniziative culturali “alternative” (che verranno svelate pian piano nei prossimi giorni sulla pagina Facebook: www.facebook.com/MediatecaSBV ), fruibili anche durante l’emergenza sanitaria e comodamente da casa. La prima di queste iniziative è dedicata agli utenti più piccoli, che tutti i venerdì pomeriggio (a partire da oggi, ndr) affollano con gioia la sala bimbi di Palazzo Santa Chiara per ascoltare le letture ad alta voce: si è pensato di non abbandonare questa piacevole consuetudine, ma di trasformare “Le letture del venerdì” (purtroppo momentaneamente sospese) in “Le letture del venerdì – In streaming!”. E così, alle ore 17.30 sulla pagina Facebook del Sbv, sarà possibile seguire la diretta streaming delle letture ad alta voce: puntuali e felici di portare avanti in modo sicuro l’appuntamento tanto amato dai bambini, le volontarie del progetto “Tutti uguali, tutti diversi con la lettura” leggeranno “La principessa Domitilla” di An Leysen».