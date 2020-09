Vibo, recital del pianista Alberto Capuano all’Auditorium dello Spirito Santo

L’appuntamento rientra nella stagione concertistica organizzata dal Conservatorio Torrefranca e da Ama Calabria

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Si terrà oggi, martedì 15 settembre alle ore 19, nell’Auditorium dello Spirito Santo di Vibo, un recital del giovane pianista Alberto Capuano. La manifestazione, organizzata congiuntamente dal Conservatorio di Vibo Valentia e da Ama Calabria, s’inserisce nell’ambio delle iniziative che sostituiscono quelle previste nella stagione I Concerti del Giovedì che non hanno potuto avere luogo a causa dell’emergenza Covid19.



Alberto Capuano ha ereditato l’amore per la musica dalla madre, Maria Vacca, ma soprattutto dalla nonna, Graziella Provedel, che lo ha avviato allo studio del pianoforte. Nonostante la sua giovane età ha al suo attivo svariati concerti come solista e ha partecipato a numerosi Festival, Rassegne e Concorsi classificandosi sempre ai primi posti. Nell’aprile 2015 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Giovanissimi talenti di Trani. Ha partecipato come solista al Piano Napoli City 2016 e 2018 al Piano Milano City 2018. Recentemente ha vinto il primo premio al concorso Luciano Luciani di Cosenza. Frequenta il Triennio al Conservatorio di Vibo Valentia con il M° Aurelio Pollice.



Di grande interesse il programma che prevede l’interpretazione della Vallée d’Obermann da Années de pèlerinage. Première Année, Suisse, S 160 di Franz Liszt, del Notturno in fa maggiore per pianoforte, op. 15 n. 1 di Federic Chopin, di Estampes di Claude Debussy, della Sonata per pianoforte n. 2 in re minore, op. 14 di Sergej Prokofiev