Si è tenuto nei giorni scorsi il Concerto di Natale degli studenti della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale dell’Istituto omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia, che ha visto protagonisti circa 150 alunni, impegnati in un’esibizione collettiva tra orchestra e coro.

Sul palco si sono esibiti 80 studenti dell’orchestra e 70 elementi del coro, proponendo un repertorio che ha messo in evidenza il percorso formativo svolto nell’ambito dell’indirizzo musicale. Un cammino che negli ultimi anni ha ottenuto anche riscontri significativi in ambito nazionale: nel precedente anno scolastico, infatti, l’orchestra e l’ensemble di chitarre dell’Istituto si sono distinti al V Concorso musicale nazionale “Antonino Anile”, conquistando il Diploma di merito come primi classificati nelle rispettive categorie.

Omaggio a Morricone

Uno dei momenti più significativi della mattinata è stato l’omaggio al maestro Ennio Morricone, inserito nel programma come occasione di confronto con un repertorio di particolare valore artistico. L’orchestra si è misurata con un arrangiamento di non semplice esecuzione, affrontato con impegno e senso di responsabilità dagli studenti, che hanno potuto mettere a frutto le competenze maturate anche grazie alle esperienze e ai riconoscimenti ottenuti nel corso del precedente anno scolastico in concorsi musicali nazionali.

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento degli alunni delle classi prime, che, a pochi mesi dall’inizio del loro percorso ad indirizzo musicale, hanno condiviso il palco con i compagni più grandi. A rendere l’evento ancora più partecipato è stata la presenza degli alunni delle classi quinte della scuola primaria, che hanno preso parte al concerto come coro di voci bianche, rafforzando il legame e la continuità tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto.

La musica come strumento educativo

Il Concerto di Natale ha rappresentato un’importante occasione formativa, confermando il valore della musica come strumento educativo capace di sviluppare ascolto, concentrazione, senso di responsabilità e collaborazione all’interno di un progetto comune.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Viscone, da sempre convinta del valore della musica come strumento educativo e formativo, è stata coordinata dai docenti di strumento musicale Maria Villelli (flauto), Stefano Vetturini (clarinetto), Francesco Mete (chitarra) e Francesco Tropea (tromba), che hanno accompagnato gli studenti nel percorso di preparazione con competenza e attenzione educativa. Fondamentale anche il sostegno delle famiglie, la cui collaborazione ha contribuito alla buona riuscita dell’evento. Il concerto si è concluso con un lungo applauso del pubblico, suggellando una mattinata dedicata alla musica, alla crescita degli studenti e al valore dell’educazione come esperienza condivisa.