Si tratta di un’esperienza fiabesca fatta di luci, inclusione e solidarietà. Previsto anche un giardino con installazioni luminose e area ristoro. Ecco le date dell’iniziativa

Filadelfia si prepara a vivere la magia del Natale con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, allestito all’interno di una casa privata in via Domenico Servello n. 18 dall’Associazione Augustus Filadelfia.

L’evento sarà rivolto principalmente ai bambini, ma rappresenterà anche un momento di integrazione con gli immigrati ospitati nel Comune di Filadelfia favorendo amicizia e collaborazione. Gli immigrati sono beneficiari del Progetto Sai (sistema di accoglienza e integrazione) che accoglie sul territorio del Comune di Filadelfia ben 50 ospiti e di cui Filadelfia è il comune Capofila.

Il Villaggio – si legge in una nota stampa dei promotori - sarà aperto nelle giornate del 7, 8, 14 e 21 dicembre, con orario dalle 16:30 alle 20:30. I visitatori potranno immergersi in ambienti natalizi curati nei dettagli, con scenografie, luci, musiche e decorazioni pensate per ricreare un’atmosfera fiabesca. All’interno, Babbo Natale e altri personaggi amati dai bambini accoglieranno i piccoli ospiti, raccoglieranno letterine e regaleranno momenti di gioia e sorpresa.

Ogni ambiente del Villaggio – prosegue la nota - sarà allestito anche per consentire shooting fotografici a chi lo desidera, offrendo la possibilità di immortalare la visita in scenari natalizi suggestivi, creando ricordi unici per famiglie e bambini.

Adiacente alla casa, i visitatori troveranno un giardino incantato, allestito con alberi addobbati, installazioni luminose e angoli suggestivi, che renderanno il percorso ancora più magico. All’uscita del Villaggio sarà inoltre presente una zona ristoro, dove grandi e piccoli potranno gustare dolci, bevande calde e snack, completando l’esperienza in un’atmosfera conviviale.

L’evento – si rimarca nel comunicato - si distingue per il coinvolgimento diretto dei volontari e degli ospiti immigrati, che hanno collaborato per la realizzazione di ogni dettaglio, dall’allestimento degli ambienti alla gestione delle attività. Un lavoro comune in grado di contribuire anche a creare rapporti di amicizia e scambio culturale, rafforzando il senso di comunità.

«Abbiamo voluto creare un luogo di festa e condivisione – spiegano i volontari dell’Associazione Augustus – dove i bambini potranno vivere la magia del Natale, gli adulti riscoprire il piacere delle piccole cose e tutti insieme consolidare legami di amicizia». «Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Villaggio di Babbo Natale a Filadelfia», concludono gli organizzatori.