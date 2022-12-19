L'evento patrocinato dalle istituzioni è previsto per mercoledì e godrà della partecipazione, tra gli altri, di Otello Profazio

Nel nome della cultura, intesa come momento aggregante ma anche stimolo strategico per l’economia, ma soprattutto nel ricordo del mai dimenticato Nazzareno Anello, pioniere di un nuovo modo di veicolare e promuovere la poesia in vernacolo. Sarà questo e molto altro ad accompagnare la presentazione dell’edizione 2023 del Calenda Vibbu in programma mercoledì 21 dicembre alle ore 18.30 a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. Uno spettacolo nello spettacolo, targato Veipo promotions e Vibart e che si avvale del patrocinio delle istituzioni. Con la regia di Gianluca Chiera e la conduzione di Milko Lo Guarro e Salvatore Berlingieri sul palco si alterneranno Luciano Prestia, Silvestro Bonaventura, Antonio Fortuna, Rosario Columbro, Cosimo Renda, Michele Putrino, Diego Barbalace, Gabriele Pappaletto e Antonio La Gamba, quest’ultimo stretto collaboratore di Anello ed Enzo Rapisarda sin dalla prima edizione del calendario la cui pubblicazione parte dall’inizio degli anni novanta. [Continua in basso]

A impreziosire la manifestazione la partecipazione straordinaria di Otello Profazio. Una edizione, spiega Simone Anello, figlio del compianto Nazzareno, che “come avviene da 31 anni accompagna le giornate con un contenitore che è un tesoretto di curiosità e tradizioni”, convinti, aggiunge Antonio La Gamba, che questo “vuole rappresentare un piccolo segno di speranza e di bellezza nel ricordo delle nostre radici”. Un momento aggregante che, per come si è detto, coniuga la cultura con lo sviluppo economico del territorio, anticipazione anche di quel che sarà il grande evento che la Veipo ha in programma per la prossima primavera, quanto le radici mediterranee fonderanno un nuovo modo di promozione del territorio coniugando la diffusione del sapere con la necessità di un nuovo modello di sviluppo economico ancorato alla tradizione ma aperto al futuro.

