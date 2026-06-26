Unire la grande tradizione della convivialità locale alla profondità del dibattito intellettuale, storico e teologico: è questo lo spirito che anima la nascita del nuovo Caffè Letterario di Pizzo Calabro.

L'incontro è fissato per il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 18:30 e, a ospitarlo, sarà la storica Gelateria Morino, punto di riferimento cittadino fin dal 1973. In occasione dell’esordio, il tema, dedicato al culto mariano a Pizzo, si radica saldamente nell'identità culturale e devozionale del territorio.

Le personalità presenti

L'iniziativa, supportata da un prestigioso parterre di istituzioni tra cui Luigi Pellegrini Editore, il Centro Studi Theotokos, la Proloco di Pizzo, la Real Academia de Córdoba e la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Don Domenico Calarco" di Reggio Calabria, si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più significativi e attesi della stagione culturale napitina.

A guidare e coordinare l'incontro sarà la professoressa Anna Rotundo, docente e saggista del Centro Studi Theotokos. La serata si aprirà con i saluti istituzionali e comunitari, affidati al sindaco di Pizzo Sergio Pititto, alla presidente della Proloco Greta Di Leo, a Don Fortunato Figliano (Parroco del Duomo di San Giorgio), a Don Antonio Russo (Rettore della Chiesa del Purgatorio e della Madonna delle Grazie) e a Santina Belvedere (House Manager). Un'ampia sinergia che testimonia la coralità e l'entusiasmo con cui la cittadinanza e le sue guide civili e spirituali hanno accolto la nascita di questo cenacolo.

Gli interventi

Tra gli ospiti di eccezionale prestigio spicca la figura del Generale dei Carabinieri Franz Chiaravalloti (presidente della Sezione Calabrese Nunziatella di Napoli e attento Cultore di Storia Napitina), il cui contributo permetterà di approfondire le radici storiche locali con il rigore metodologico che lo contraddistingue.o Accanto a lui, ci sarà l'autorevole presenza del professor Giuseppe Rando, già Ordinario di Letteratura Italiana all'Università di Messina e insigne critico letterario, che offrirà una preziosa chiave di lettura artistica e letteraria sulla centralità della figura mariana.

Il tavolo dei relatori si completerà con l'importante apporto accademico del professor Martino Michele Battaglia (S.S.M.L. Campus dello Stretto di Reggio Calabria, Real Academia de Córdoba e Academia Andaluza de la Historia).

Non solo parole, ma anche armonie: ad arricchire l'atmosfera del Caffè Letterario ci sarà un raffinato intermezzo musicale di chitarra classica e jazz, curato ed eseguito dai maestri Veronica Russo e Paolo Speziale.