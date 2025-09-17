L’iniziativa si terrà nell’aula magna dell’istituto Vespucci di via Stazione. Saranno tributati riconoscimenti a due realtà locali operanti nel settore accoglienza e solidarietà. Prevista l’esibizione della Fanfara del porto e del mare

Tutto pronto per l’atteso “Premio Porto Santa Venere 2025” che si terrà a Vibo Marina venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18 nell’aula magna dell’Istituto Vespucci di via Stazione.

Un evento di socio-culturale singolare, molto apprezzato negli scorsi anni, giunto alla dodicesima edizione, che ha l’intento di contribuire alla tutela dell’identità marittima-portuale del luogo, promuovere i beni comuni e quanto di positivo presente nella Comunità locale, la cittadinanza attiva e la partecipazione, la solidarietà e l’integrazione, l’educazione civica e la legalità, la formazione ed il lavoro, il turismo ed ogni sviluppo sostenibile.

La serata si svolgerà nella formula del Talk show, con interviste e testimonianze ai referenti di due realtà locali operanti nel mondo della solidarietà ed accoglienza, dell’arte popolare quale impegno sociale ed educativo; a loro sarà consegnato il Premio Porto Santa Venere consistente in artistici bassorilievi creati per l’evento dallo scultore Antonio La Gamba.

Una serata che si prevede molto particolare e ricca, in quanto vi sarà anche la preziosa presenza della “Fanfara del Porto e del Mare” di Vibo Marina, alla sua prima esibizione pubblica; un’esperienza esaltante e coinvolgente, un progetto culturale ed educativo, formazione ed inclusione, promozione del territorio e dell’identità locale, che la Pro Loco sta portando avanti con lungimiranza e con il sostegno dalla Regione Calabria - Dipartimento turismo-marketing territoriale-mobilità; un bel gruppo di musica d’insieme ancora aperto a quanti desiderano partecipare.

Il Premio Porto Santa Venere è organizzato anche quest’anno dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Istituto Vespucci-Murmura di Vibo Marina, l’Amministrazione comunale. Si avvale dell’opera di volontariato dei soci, dei giovani del Servizio civile e dei tanti amici dell’Associazione.