L'evento torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Tre le storie protagoniste e tanta buona musica, l'appuntamento è per sabato alle 18:30

Dopo due anni di attesa a causa della pandemia, torna il “Premio Porto Santa Venere 2021”, giunto alla sua ottava edizione. L’appuntamento è a Vibo Marina sabato 30 ottobre alle ore 18.30 presso l’auditorium Giubileo 2000 della chiesa parrocchiale. L’evento, organizzato anche questa volta dalla Pro Loco di Vibo Marina, manterrà l’ormai tradizionale format del talk-show, che vedrà protagoniste tre storie importanti e coinvolgenti, accompagnate da spazi musicali dal vivo.

La finalità è quella di assegnare un piccolo riconoscimento pubblico a personalità del luogo, semplici cittadini, che si sono distinti, e la cui storia può essere d’esempio alla comunità e alle giovani generazioni, ma non solo. [Continua in basso]

Il Premio Porto Santa Venere, da sempre, si propone di scoprire o riscoprire il bello e il positivo insito nella nostra comunità – è spiegato in una nota della Pro loco -, partendo dai colori della nostra terra, del mare, del porto; guardare alla quotidianità della gente, alle attività, ai tanti affanni; valorizzare ciò che esprime l’identità locale, ma anche il ruolo importante nel Mediterraneo, la microstoria e la memoria collettiva, la scuola e la religiosità, la formazione e l’impegno nel lavoro, il dialogo tra cittadini e con le altre culture, l’accoglienza e la solidarietà, l’integrazione, le tante testimonianze degli anziani e i racconti dei nostri giovani spesso emigrati nel mondo per costruirsi con tenacia un futuro migliore, ma rimanendo sempre legati in qualche modo ai propri luoghi.

Il Premio Porto Santa Venere è oramai tradizione a Vibo Marina, e sarà caratterizzato da testimonianze autentiche e buona musica dal vivo; nel desiderio di riprendere un cammino insieme e di contribuire nel servizio verso la comunità. Ci si augura – dicono dalla Pro loco – che questa attesa abbia accresciuto la voglia di stare insieme, conoscere, essere attenti e solidali; con maggior forza, impegno, senso responsabilità da parte di tutti, cittadini e associazioni, politica e amministrazioni, sensibili alla tutela dei beni comuni materiali e immateriali, allo sviluppo sostenibile del territorio, all’occupazione e il benessere di una grande comunità marittima-portuale.

L’evento vuole, inoltre, essere un segnale di ripresa dopo un periodo buio, nell’intento di continuare a vivere attivamente il quotidiano pur mantenendo tutte le necessarie misure di contenimento della pandemia. Infatti per l’accesso in sala è necessario munirsi di Green Pass ed è gradita (ma non obbligatoria) una prenotazione all’indirizzo e-mail: prolocovibomarina@gmail.com oppure ai numeri 330700903 / 3934642535 al fine di fare una stima orientativa del numero di spettatori.