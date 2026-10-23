Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, la suggestiva cornice dell’Auditorium Valentianum di Vibo Valentia ospiterà un appuntamento di straordinaria caratura artistica e culturale. Organizzato dalla Sezione A.Gi.Mus. (Associazione Giovanile Musicale) nell’ambito della propria Stagione Concertistica e inserito nel cartellone della Stagione Vibo Verdiana, il concerto vedrà sul palco una formazione di grande rilievo guidata dal Maestro Andrea Brissa al contrabbasso e dal Maestro Antonino Romeo al pianoforte.

La serata si preannuncia speciale non solo per l'alto profilo interpretativo dei musicisti ma anche per la sua profonda valenza commemorativa: l'evento sarà infatti interamente dedicato alla figura di Scott LaFaro, leggenda assoluta del contrabbasso jazz, in occasione del 90° anniversario dalla sua nascita.

Sebbene in programma non vi siano brani direttamente composti da LaFaro, l'intero concerto si svilupperà nel segno del suo spirito innovativo e del suo rivoluzionario approccio al contrabbasso e alla musica d'insieme. Un legame profondo, quello tra Brissa e il gigante americano.

Scomparso tragicamente a soli 25 anni nel 1961, Scott LaFaro è considerato uno dei più grandi pionieri del jazz moderno. Celebre, soprattutto per la storica collaborazione nel trio di Bill Evans, LaFaro ha emancipato il contrabbasso dal semplice ruolo di accompagnamento (walking bass), trasformandolo in una voce solista e contrappuntistica paritaria rispetto al pianoforte. L'intesa e il dialogo timbrico tra il contrabbasso di Andrea Brissa e il pianoforte di Antonino Romeo richiameranno proprio quell'idea di interazione fluida, democratica ed espressiva che ha cambiato per sempre la storia dei piccoli ensemble jazz.

A margine della presentazione dell'evento, il Maestro Andrea Brissa ha condiviso alcune profonde riflessioni sull'essenza del jazz e sull'eredità di LaFaro: «Dedicare questa serata a Scott LaFaro, a novant'anni dalla sua nascita, significa rendere omaggio al musicista che ha cambiato per sempre la percezione del contrabbasso. Prima di lui, lo strumento era considerato quasi esclusivamente la “colonna portante” ritmico-armonica. LaFaro vi ha introdotto una straordinaria fluidità melodica, dialogando alla pari con il pianoforte e sfruttando le potenzialità del registro acuto. Da un punto di vista strettamente tecnico, la sfida del contrabbasso nel jazz moderno, e in particolare nel dialogo in duo con un pianista della sensibilità di Antonino Romeo, risiede nel bilanciare la libertà espressiva con il rigore del tempo. Suonare questo strumento richiede una gestione meticolosa in quanto ricerca di quel suono caldo, profondo e naturale che scaturisce dal legno. Anche senza eseguire direttamente le sue composizioni, l'impronta di LaFaro vive nella concezione stessa del nostro concerto: un dialogo spontaneo tra pianoforte e contrabbasso in cui la tecnica è sempre al servizio della liricità e dell'emozione».