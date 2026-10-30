Ieri sera il pubblico ha riempito platea e palchetti in occasione di “Coppia aperta quasi spalancata” , lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame interpretato dall’attrice toscana e da Alessandro Federico. L’assessore Soriano: «Quest’anno abbiamo deciso di non proporre abbonamenti per consentire a più persone di esserci»

Ancora una serata da tutto esaurito al Teatro Comunale di Vibo Valentia. Ieri sera il pubblico ha riempito la sala in occasione di “Coppia aperta quasi spalancata”, lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame interpretato da Chiara Francini e Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi.

La commedia, che affronta con ironia le contraddizioni della vita di coppia, ha portato sul palco una storia incentrata sulle dinamiche sentimentali, tra gelosie, tradimenti e rapporti di forza. Un appuntamento che ha confermato l’interesse del pubblico vibonese per la programmazione del Teatro Comunale.

«È il secondo sold out, dopo i tanti registrati nella precedente stagione – ha affermato il sindaco Enzo Romeo – . Siamo estremamente felici e orgogliosi di vedere tanta gente, tanti amici e tante persone che affluiscono al teatro. Abbiamo sempre pensato che questo fosse un hub culturale di cui Vibo aveva bisogno e che la città aspettava da tanto tempo».

Romeo ha poi guardato ai prossimi appuntamenti e alla prospettiva di avere due distinte stagioni teatrali. Accanto a quella sostenuta con i fondi regionali, infatti, è prevista una seconda programmazione affidata a un soggetto gestore attraverso un apposito bando.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Cultura Stefano Soriano, che ha evidenziato la continuità delle presenze e l’interesse crescente nei confronti della programmazione teatrale.

«La città sta rispondendo. C’era fame di cultura e, nello specifico, di teatro», ha affermato Soriano, ricordando anche il risultato della precedente stagione, quando «in meno di 30 ore abbiamo venduto quasi 500 abbonamenti».

Per quest’anno l’amministrazione ha scelto di non proporre abbonamenti, con l’obiettivo di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di spettatori.

L’assessore ha sottolineato anche l’importanza di rendere il Comunale un luogo aperto e frequentato, capace di ospitare non soltanto spettacoli di richiamo, ma anche le compagnie del territorio. Proprio in questa direzione si inserisce il prossimo appuntamento, in programma sabato, con “La Mandragola”, che darà spazio a un’altra proposta teatrale.

Infine, Soriano ha fatto il punto sulla procedura per l’affidamento quinquennale della gestione del teatro. La scadenza, inizialmente prevista per il 15 novembre, è stata prorogata per consentire agli operatori interessati di presentare richieste di chiarimento. L’obiettivo dell’amministrazione è arrivare all’affidamento del servizio tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.