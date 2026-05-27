L'appuntamento, organizzato dalla Confraternita di Gesù e Maria Santissima del Rosario, è fissato per sabato 30 maggio nella sala intitolata a Padre Domenico Barilaro

Cultura e religione: due temi che si toccano spesso e che saranno al centro dell’incontro in programma per sabato 30 maggio, alle ore 17, all'interno della sala “Padre Domenico Barilaro” situata nel Santuario di San Domenico a Soriano Calabro.

L'appuntamento, organizzato interamente dalla Confraternita di Gesù e Maria Santissima del Rosario di cui è priore Domenico Margiotta, è intitolato “Augusta Regina delle Vittorie”.

A coordinare l'evento sarà Anna Rotundo (docente e saggista del centro studi Theatokos). Prima del confronto sono previsti i saluti di Sergio Cannatelli (sindaco di Sorianello), Vitaliano Papillo (presidente Gal Terre Vibonesi) e Rino Bisignano (presidente Confederazione Confraternite Diocesi d'Italia).

Durante l'incontro interverranno inoltre il già menzionato Domenico Margiotta, Rosario Licciardello (rettore del Santuario domenicano in Soriano), Antonio Caroleo (consigliere Confederazione Confraternite diocesi d'Italia) ed Elia Fiorenza (Università della Calabria). Le conclusioni saranno invece a cura del professor Martino Michele Battaglia.

Insomma, un incontro che promuove la riflessione sulla ricerca storica ma che intreccia, allo stesso tempo, fede e identità. Un evento che, inoltre, con la Confraternita in prima fila, valorizza le radici culturali della Calabria e, perché no, della Nazione intera.