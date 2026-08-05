Dopo il successo del primo appuntamento, la rassegna "Il Canto delle Sirene – Parole, note ed essenze dal Giardino degli Dei", ideata da Acqua degli Dei col patrocinio del Comune di Ricadi, torna con un nuovo evento dedicato a uno dei maggiori personaggi dell'epica greca che continua ad affascinare dopo millenni: Ulisse.

Lunedì 10 agosto, a partire dalle 19.30, nella suggestiva cornice de Il Giardino degli Dei al Belvedere dei Cannoni di Capo Vaticano, andrà in scena “Sulle rotte di Ulisse”, un reading teatrale affidato all'attore e regista Saverio Vallone, che darà voce a una selezione di pagine dedicata a Ulisse raccontate dalla penna di Eugenio Scalfari nel suo “Per l’alto mare aperto”.

Attraverso queste pagine, Saverio Vallone accompagnerà il pubblico in un viaggio tra mito e contemporaneità. L'eroe omerico diventa il simbolo dell'uomo che non smette di interrogarsi, di conoscere e di attraversare il Mediterraneo come luogo di civiltà, incontri e trasformazioni.

Ad accompagnare il reading sarà l'arpista Francesca Ferraro, le cui sonorità dialogheranno con la voce di Saverio Vallone, creando un intreccio di parole e musica capace di esaltare la sognante atmosfera del tramonto e la forza evocativa del racconto.

La scelta non è casuale. Il Belvedere dei Cannoni si affaccia su uno dei paesaggi più evocativi del Mediterraneo, dove la tradizione richiama il viaggio di Ulisse: all'orizzonte si immaginano Scilla e Cariddi, emerge lo scoglio di Manto e il mare della Costa degli Dei continua a custodire il fascino dei grandi miti omerici.

Il Giardino degli Dei, affacciato sul mare della Costa degli Dei, offrirà una scenografia naturale di rara bellezza. «Con Il Canto delle Sirene – dichiara Fabio Muzzupappa, amministratore di Acqua degli Dei – vogliamo restituire al Mediterraneo la sua dimensione più autentica: quella di un mare che unisce storie, popoli e civiltà. Dopo il racconto del territorio attraverso la letteratura di viaggio, proseguiamo questo percorso con uno dei grandi miti fondativi della nostra cultura, affidato alla sensibilità interpretativa di Saverio Vallone».

La rassegna Il Canto delle Sirene, che avrà il suo epilogo il prossimo martedì 25 agosto con una serata jazzistica del circuito “Peperoncino Jazz Festival”, nasce nell'ambito della visione culturale di Acqua degli Dei che, attraverso il recupero e la valorizzazione del Giardino degli Dei, intende restituire alla Costa degli Dei uno spazio permanente dedicato alla bellezza, alla cultura e all'identità mediterranea.