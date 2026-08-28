Si chiude con una storia di musica, adolescenza e sogni la sesta edizione di “Ti Porto al Cinema”, la rassegna promossa dalla Pro Loco Vibo Marina. Questa sera, venerdì 28 agosto, alle 21.30, nella retrobanchina Fiume del porto sarà proiettato “Sing Street”, film che accompagnerà l’ultimo appuntamento della manifestazione cinematografica all’aperto.

La pellicola racconta la storia di Conor, adolescente che vive nella Dublino degli anni Ottanta e trova nella musica una via di fuga da una situazione familiare complicata e da un ambiente scolastico poco accogliente. L’incontro con Raphina lo spinge a mettere insieme una band, inizialmente con l’obiettivo di conquistarla. Quella che nasce quasi per gioco si trasforma però in una passione capace di dare al giovane protagonista nuovi obiettivi e il coraggio di inseguire i propri sogni.

Musica e formazione

Musica, formazione e desiderio di libertà sono al centro del film, accompagnato da brani originali e da canzoni di gruppi che hanno segnato gli anni Ottanta, tra cui The Cure, Duran Duran, The Clash, Hall & Oates, Spandau Ballet e The Jam.

La proiezione sarà preceduta da un’introduzione dedicata al film e al valore educativo della musica. L’ingresso è gratuito, mentre i posti a sedere sono limitati.

Cinema nella baia di Porto Santa Venere

A fare da scenario sarà ancora una volta la baia di Porto Santa Venere, con lo schermo allestito nella retrobanchina Fiume, nei pressi della Capitaneria di Porto. Un luogo che la Pro Loco indica non soltanto come spazio legato alle attività portuali e all’economia del mare, ma anche come punto di incontro per la comunità.

L’iniziativa è organizzata dai soci e dai volontari della Pro Loco in collaborazione con l’Istituto Vespucci-Murmura e il Comune, con il supporto della Capitaneria di Porto, dell’Autorità portuale e della Gelateria Il Gabbiano.