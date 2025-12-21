Comune di Mileto e Consiglio nazionale degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori insieme per la valorizzazione e riqualificazione del Parco archeologico medievale di Mileto antica. A tal fine è stato avviato un Concorso di idee per raccogliere i migliori progetti. Lo strumento ha previsto una procedura aperta in due gradi, in forma anonima, a seguito della quale la Commissione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria. Esso si è avvalso della piattaforma concorsiawn.it del Cnappc, concessa in utilizzo al Comune su input del Consiglio dell'Ordine degli architetti di Vibo Valentia presieduto da Fabio Foti. «A nome dell'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - esprimo tutta la mia soddisfazione per quest'altra iniziativa culturale di rilievo, che servirà a dotare il nostro Comune di uno studio innovativo, in accordo con la Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Maria Mallemace. L'obiettivo, ora, è di chiudere questa fase di progettazione, con la redazione del Ptfe, per poi sottoporre il tutto alla Regione e al Mic per ottenerne i finanziamenti e realizzare di fatto l'idea progettuale, che consentirà una migliore fruibilità del Parco, oggi diretto da Paolo Mighetto. Come più volte sottolineato - aggiunge - questo progetto si è inserito in uno più ampio di sviluppo della storia normanna, che l'amministrazione comunale, in sinergia con gli Enti preposti, ha messo in campo oramai da qualche anno e che avrà ricadute positive sul territorio».

L'area interessata dagli interventi di riqualificazione, già fruibile con visite guidate, comprende i ruderi dell'abbazia, della cattedrale e degli edifici vescovili ed è destinata a essere inserita in un futuro itinerario culturale e paesaggistico calabrese. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 1.040.000,00 euro, al netto di Iva. Il Concorso di idee si conclude con una graduatoria di merito e con la distribuzione del montepremi, che ammonta complessivamente a 19.154,89 euro. Di questi, 12.154,89 euro andranno al primo classificato, 3.500,00 euro al secondo e 3.500,00 euro al terzo. Il vincitore, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. A seguito del reperimento delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 152, comma 5 del Codice, al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione, con l'applicazione del ribasso del 25%, per le fasi successive sono previsti i seguenti importi: progettazione definitiva 66.051,34 euro, progettazione esecutiva 54.162,10 euro, direzione lavori 54.990,80 euro.