Grande partecipazione all’evento che ha illustrato l’offerta formativa dell’istituto musicale di Vibo Valentia. Presentato il nuovo Manifesto degli studi: «La didattica si intreccia con produzione artistica, ricerca e progettazione culturale»

Una giornata all’insegna della musica, della partecipazione e della scoperta. Ha fatto registrare una straordinaria affluenza di pubblico “Musica in Festa”, l’Open Day del Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, che ha accolto centinaia di visitatori tra studenti, famiglie, bambini, docenti, appassionati e semplici curiosi desiderosi di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto.

Per un’intera giornata la nuova sede del Conservatorio si è trasformata in un grande spazio aperto alla città, animato dalla presenza di scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia fino al liceo musicale. Un continuo susseguirsi di attività, laboratori, esibizioni e momenti di confronto che hanno consentito ai partecipanti di immergersi nella vita quotidiana dell’Istituto.

A fare da guida ai visitatori sono stati gli stessi studenti del Conservatorio, protagonisti di un’accoglienza che ha permesso di raccontare percorsi di studio, attività artistiche e opportunità formative che caratterizzano una delle più importanti realtà dell’alta formazione musicale del Mezzogiorno. Un’esperienza che ha coinvolto il pubblico in maniera diretta, trasformando bambini e ragazzi da semplici osservatori a protagonisti attivi della giornata.

I più giovani hanno avuto infatti l’opportunità di provare gli strumenti musicali, partecipare ai laboratori, conoscere da vicino i diversi percorsi didattici e confrontarsi con docenti e allievi. Un approccio concreto che ha consentito di comprendere le molteplici possibilità offerte dal Conservatorio e di avvicinarsi al mondo della musica attraverso l’esperienza diretta.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai ragazzi e alle ragazze della Cooperativa Il Dono, coinvolti in un percorso musicale condiviso insieme ai bambini e agli studenti dei corsi di strumento. L’iniziativa si è conclusa con l’ascolto dell’Orchestra del Conservatorio nell’Aula Magna, in uno dei momenti più partecipati e coinvolgenti dell’intera manifestazione.

L’Open Day è stato anche l’occasione per presentare il nuovo Manifesto degli Studi, che amplia ulteriormente l’offerta formativa dell’Istituto. Accanto ai tradizionali corsi preaccademici e accademici, cuore della proposta didattica del Conservatorio, trovano spazio nuove opportunità rivolte a pubblici differenti e a fasce d’età sempre più ampie.

Tra le novità figurano i corsi liberi collettivi “Coro di Voci Bianche” e “Coro di Flauti”, i percorsi “Musica e Gioco” dedicati ai bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 5 anni, il progetto “Gravidanza in Musica” e numerose attività rivolte al mondo della scuola. Un’offerta che conferma la volontà dell’Istituto di costruire percorsi inclusivi e accessibili, capaci di accompagnare le persone in ogni fase della vita.

Le iscrizioni ai corsi si sono aperte l’8 giugno e sarà possibile presentare domanda di ammissione fino al 7 settembre 2026.

La giornata ha inoltre mostrato il volto di un Conservatorio in costante evoluzione, nel quale «la didattica si intreccia con la produzione artistica, la ricerca e la progettazione culturale», offrendo agli studenti un ambiente dinamico e aperto al confronto tra discipline e linguaggi differenti.

Accanto alla tradizionale formazione classica, il pubblico ha potuto conoscere da vicino i percorsi dedicati al jazz, al pop, alla musicoterapia, alle nuove tecnologie applicate alla musica e a numerose esperienze interdisciplinari che contribuiscono a definire l’identità contemporanea dell’Istituto.

Una visione che guarda alla musica non soltanto come percorso specialistico, ma come «esperienza educativa, sociale e culturale capace di accompagnare persone di ogni età», confermando il ruolo del Conservatorio “Fausto Torrefranca” come punto di riferimento per la formazione, la crescita culturale e la partecipazione del territorio.