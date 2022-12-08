Il villaggio di Natale, la via delle meraviglie e poi ancora spettacoli di danza e il trenino per la cittadina: il programma per le festività del sodalizio che traccia un bilancio delle attività 2022

Una presenza attiva sul territorio che si concretizza con la realizzazione di eventi ricreativi, progetti di sensibilizzazione, campagne sociali. L'associazione "Femmina" di Serra San Bruno è questo e molto altro. Il progetto, nato circa un anno fa, vanta la presenza di 40 donne. Un gruppo variegato composto da professioniste, volontarie, commercialiste e guidato da Valeria Giancotti. Il primo giro di boa è stato segnato da iniziative di successo: «L'associazione – spiega la referente- nasce per dare un valore aggiunto al territorio. Le donne apportano grande creatività e gli eventi promossi sono stati assai variegati. Per esempio abbiamo toccato tematiche quali il sociale, la disabilità, la lotta all'omofobia e alla violenza di genere. Il nostro gruppo è apolitico e no profit. Pertanto i ricavati delle iniziative sono rinvestiti in progetti». Tra le iniziative, la festa in piazza realizzata dopo la fine delle restrizioni Covid: «Siamo riuscite a portare in piazza circa 300 bambini provenienti da Serra ma anche dai paesi limitrofi. Per l'occasione sono stati realizzati giochi didattici per intrattenere i piccoli ospiti», spiega la presidente Giancotti. Altre attività sono state promosse in occasione della festa delle donne, per Halloween, per il 25 novembre: «Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne abbiamo illuminato piazza Tucci di rosso. Le scalinate sono state allestite con scarpe rosse e in più abbiamo ascoltato la fortissima testimonianza di Maria Antonietta Rositani, bruciata viva dall'ex marito e viva per miracolo». E per il futuro non mancano le novità: «Stiamo approntando un progetto nuovo dedicato alla disabilità ma altre iniziative sono in programma per tutto il 2023.

Le iniziative per le feste di Natale

In occasione delle feste natalizie, poi, abbiamo stilato un ricco calendario eventi col patrocinio del Comune. Le iniziative – spiega la presidente di “Femmina” -sono state auto-finanziate e concretizzate grazie al sostegno degli sponsor. L’intero villaggio di Natale viene allestito grazie alla generosità di una azienda locale. Incontreremo i bambini dei plessi infanzia e primaria a cui verranno dati dei piccoli doni». Sarà inoltre realizzata la “via delle meraviglie” alla scoperta delle tradizioni locali, spettacoli di luci e fuochi, esibizioni di danza: «Ci sarà spazio anche per il trenino di Natale che sarà gratuito. A bordo del mezzo sarà possibile visitare il borgo». Non mancheranno eventi collaterali promossi in sinergia con le associazioni del luogo. Gli appuntamenti entreranno nel vivo il 12 dicembre e si concluderanno il 6 gennaio con la danza delle befane e tante sorprese.

Il calendario