Il giovanissimo musicista vibonese ha iniziato a studiare pianoforte da poco più di due anni e ha superato con 30 su 30 l’esame di ammissione al “Fausto Torrefranca”. Ora la prima affermazione internazionale

A dodici anni ha già un traguardo che molti musicisti inseguono per una vita. Si chiama Samuele Barilaro, è di Vibo Valentia e studia pianoforte da poco più di due anni. Un inizio quasi per gioco, poi trasformato in passione e impegno quotidiano sotto la guida del maestro Vincenzo Le Pera, che ne ha seguito la formazione fin dai primi passi.

Alla fine del 2025 Samuele ha sostenuto l’esame di ammissione al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, superandolo con il massimo dei voti, 30 su 30. Un risultato che ha segnato una tappa importante nel suo percorso musicale, confermando attitudine e determinazione.

È stato poi il maestro De Vincenti Giosuè a coglierne immediatamente le potenzialità, accompagnandolo nella preparazione dei brani presentati al “2026 International Music Competition Berlin Grand Prize Virtuoso”. In pochi mesi di studio intenso, il giovane pianista ha costruito un programma capace di convincere la giuria internazionale, fino alla vittoria nella sua categoria, pianoforte 9-12 anni.

Il riconoscimento gli vale l’invito a esibirsi nella Kammermusiksaal della Filarmonica di Berlino, dove l’1 e 2 aprile 2026 riceverà coppa e medaglia come vincitore della 52ª edizione del Berlin Grand Prize Virtuoso International Music Competition. Un appuntamento di grande prestigio che lo vedrà protagonista in una delle sale da concerto più importanti d’Europa.

Nella comunicazione ufficiale della vittoria, al giovane musicista è stato inoltre rivolto l’invito a partecipare ad altre competizioni internazionali in programma negli Stati Uniti, ulteriore occasione di crescita e confronto in un contesto sempre più ampio.

Un percorso iniziato quasi per curiosità e che, nel giro di due anni, ha già condotto Samuele Barilaro dai primi esercizi alla ribalta internazionale, con lo sguardo rivolto a nuove sfide oltre oceano.