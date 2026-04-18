Il giovane contrabbassista vibonese si distingue tra l’Orchestra Sinfonica dei Licei Nazionali e la AYSO Orchestra di Bari e approda al Festival Young Euro Classic

A soli sedici anni, Nunzio Crudo inizia a raccogliere risultati concreti in un percorso musicale costruito con passione, disciplina e dedizione. Il giovane contrabbassista calabrese si è distinto vincendo ben tre audizioni, entrando a far parte di importanti realtà orchestrali.

Tra queste, l’Orchestra Sinfonica dei Licei Nazionali e la AYSO Orchestra di Bari, formazione che riunisce giovani musicisti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei ed extraeuropei. Proprio con AYSO, Nunzio sarà impegnato nei mesi estivi del 2026 in una tournée internazionale che culminerà su uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa: la Konzerthaus di Berlino, nell’ambito del Festival Young Euro Classic.

Studente del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, Nunzio è seguito dal maestro Michele Cosso. Il suo percorso musicale affonda però le radici in famiglia, dove ha iniziato sin da piccolo a muovere i primi passi nello studio della musica insieme ai genitori, acquisendo le basi attraverso diversi strumenti.

All’età di otto anni prosegue gli studi musicali anche in ambito scolastico, dedicandosi inizialmente alla chitarra classica. La svolta arriva grazie al consiglio del collega Francesco Gugliotta, con il quale studiava basso: da quel momento sceglie il contrabbasso, intraprendendo un percorso più definito e iscrivendosi al Conservatorio.

Negli ultimi anni ha già collaborato con numerose orchestre regionali, maturando esperienza e consolidando la propria presenza scenica. Oggi, a sedici anni, arrivano le prime importanti soddisfazioni, con tre audizioni superate in orchestre di rilievo nazionale.

Un percorso in continua crescita che porta Nunzio Crudo a rappresentare una giovane eccellenza musicale del territorio calabrese, pronto ad affacciarsi su palcoscenici sempre più prestigiosi e internazionali.