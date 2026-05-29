La scuola guidata da Licia Maria Bevilacqua ottiene primo posto, secondo piazzamento e menzioni di merito. Un risultato costruito con il supporto delle docenti e della referente Rosamaria Cantafio, nel solco del legame culturale con la città natale dello scrittore

Mogliano Veneto e Vibo Valentia tornano a incontrarsi nel nome di Giuseppe Berto, tra parole e scrittura. Alla 37esima edizione del premio letterario interprovinciale "Le città di Berto", promosso dal Liceo "Giuseppe Berto" di Mogliano Veneto e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Catanzaro, Treviso, Venezia e Vibo Valentia, il Liceo "Berto" di Vibo Valentia ha conquistato diversi riconoscimenti.

Il concorso, articolato nelle sezioni poesia, racconto breve, racconto lungo e nella nuova sezione musicale "Parole e musica", consente agli studenti di misurarsi con scrittura e creatività a tema libero, davanti a una giuria composta da docenti, esperti e personalità del mondo culturale. Per il liceo vibonese la partecipazione è stata curata dalla docente referente Rosamaria Cantafio.

Le studentesse vibonesi sul podio

Nel corso della cerimonia conclusiva, ospitata dal liceo di Mogliano Veneto, le studentesse vibonesi sono salite sul podio in più sezioni. Il risultato più importante è arrivato nella poesia, con il primo premio assegnato al componimento firmato da Martina Lacquaniti, Beatrice Calamonici e Federica Di Gesu, della quarta C dell’indirizzo Scienze applicate, guidate dalla docente Rosaria Ferraro. Nella stessa categoria Alessia D’Urzo, della terza D dell’indirizzo ordinario, seguita dalla docente Annaluce Aiello, ha ottenuto una menzione di merito.

Altri riconoscimenti sono arrivati nella narrativa. Ludovica Mandarano, della terza E dell’indirizzo ordinario, sostenuta dalla professoressa Antonina Prenesti, si è aggiudicata il secondo posto per il racconto breve. Nella stessa sezione il gruppo della terza B dell’indirizzo Scienze applicate, composto da Alice Scaturchio, Gaia Colloca e Lavinia Quaranta e seguito dalla professoressa Ferraro, ha ricevuto una menzione di merito.

Il lavoro della scuola

A completare il quadro, nella sezione del racconto lungo, Giulia Sirgiovanni, studentessa della prima C dell’indirizzo ordinario e supportata dalla docente Carla Castagna, ha ottenuto una menzione di merito.

«Dietro questi eccezionali traguardi si nasconde un profondo lavoro di squadra – ha affermato la dirigente scolastica Licia Maria Bevilacqua –. Questi risultati confermano l’alto valore formativo del liceo "Berto" di Vibo Valentia e la costante attenzione alla valorizzazione del talento giovanile. La partecipazione al premio "Le città di Berto" si dimostra, ancora una volta, non solo una competizione, ma un’irripetibile occasione di crescita personale e culturale».