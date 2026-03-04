L’assessorato alla Cultura, Turismo, Sport e Istruzione del Comune di Vibo Valentia presenta il calendario degli eventi del mese di marzo, confermando la scelta di una programmazione culturale strutturata e comunicata con anticipo, così da offrire ai cittadini e ai visitatori una visione chiara e continuativa delle attività presenti in città.

Il cartellone di “Benvenuto Marzo” propone appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla letteratura, allo sport e alle attività per bambini, con una particolare attenzione ai luoghi simbolo della vita culturale vibonese: il Valentianum, Palazzo Gagliardi, il Teatro comunale e la Biblioteca.

Il cartellone eventi

«Stiamo costruendo - dichiara l’assessore Stefano Soriano - una programmazione culturale stabile, riconoscibile e accessibile. Ogni mese presentiamo con anticipo gli eventi della città perché crediamo che la cultura debba essere un appuntamento costante, non episodico. Vibo Valentia merita una proposta ricca e continua, capace di coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare i nostri luoghi più belli».

Si parte con la Corsa di Miguel, con 1500 studenti che popoleranno piazza Martiri d’Ungheria, per proseguire con un ciclo di quattro incontri dal tema “GenerAzioni di donna”, un percorso ampliato in quattro appuntamenti tra musica, arte e poesia dedicati all’universo femminile. Spazio ai ragazzi con “Vibo in Gioco”, due giornate a Palazzo Gagliardi tra console e giochi da tavolo. Per i più piccoli arriva “Pinocchio”, spettacolo gratuito per le scuole al Teatro Comunale, un modo concreto per avvicinare i bambini al teatro e renderlo un luogo familiare. Prosegue la stagione AMA con nuovi spettacoli di qualità, mentre i concerti Agimus portano al Valentianum recital e musica da camera. Tra gli appuntamenti sportivi spicca la prima Coppa Città di Vibo Valentia di dama italiana, insieme alla mostra “Carlo Acutis - Una semplicità straordinaria”, ospitata al Valentianum. E tantissimi altri appuntamenti.