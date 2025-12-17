Si scaldano i motori in vista dell’edizione 2026 del Carnevale Miletese. Il tradizionale evento allegorico viene annualmente promosso dall’omonima associazione, in collaborazione e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Mileto, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. La data prevista è quella del 15 febbraio.

«L’associazione Carnevale Miletese guidata dal presidente Antonio Sorrentino - si legge in una nota - ha predisposto gli aspetti principali, necessari per garantire che la giornata di festa si possa svolgere nel migliore dei modi e all’insegna del sano divertimento e dell’allegria. Per quanto riguarda la formazione del grande corteo si mantiene ancora il massimo riserbo, ma ciò che è già stato definito è l'ora del raduno delle attrazioni che faranno parte del corte allegorico. I partecipanti all’edizione 2026 del Carnevale Miletese si raduneranno alle 14.30 su Corso Umberto I, per il consueto taglio del nastro che darà il via alla rassegna. Il corteo - si aggiunge - partendo da Corso Umberto I si diramerà più volte lungo un percorso cittadino che attraverserà anche via Episcopio, via Vittorio Emanuele III e via Duomo. Figuranti, carri e gruppi in maschera si avvicenderanno per una sfilata che avrà l’obiettivo di svilupparsi in un lungo e festoso serpentone fatto di colori, coriandoli e divertimento. A conclusione del corteo allegorico, e dopo la presentazione delle diverse attrazioni, in serata si procederà al posizionamento dei carri in prossimità di piazza Pio XII».

L’edizione 2026 del Carnevale Miletese terminerà con uno spettacolo e la cerimonia di premiazione di carri e gruppi in maschera proclamati vincitori dalla giuria, in programma sul palco allestito per l’occasione. Al riguardo gli organizzatori annunciano novità. Resterà infatti inalterata l’assegnazione di premi ai primi tre classificati delle due categorie, ma un contributo economic sarà destinato anche a carri e gruppi che rispetteranno determinate caratteristiche. In particolare, il contributo «sarà di 500 euro e sarà assegnato ai primi 5 carri che si iscriveranno al concorso allegorico rispettando un apposito regolamento che sarà pubblicato sulla pagina Facebook dell’evento». Per quanti riguarda i gruppi, invece, il contributo per i primi 5 iscritti «sarà pari a 100 euro. Entrambi i contributi – conclude l’apposita associazione presieduta da Sorrentino - saranno liquidati subito dopo l’evento. La graduatoria del concorso, anche quest’anno, sarà stilata in base al giudizio espresso dai 7 componenti della Giuria che valuteranno le diverse formazioni mimetizzati tra la folla ed in forma anonima. All’evento allegorico, che si protrarrà per tutta la giornata, è prevista la partecipazione di diverse migliaia di persone provenienti da tutto il territorio provinciale e oltre».