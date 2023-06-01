Sono state pubblicate dal ministero dell'Istruzione: ciascuna è composta da un presidente, tre commissari esterni e tre interni

Sono state pubblicate dal ministero dell’Istruzione e del Merito tutte le commissioni per gli esami di maturità. Quest’anno in tutta Italia saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è questa: Licei: 267.758; Istituti Tecnici: 173.892; Istituti Professionali: 94.358 Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica. Con gli esami si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. È possibile visionare le commissioni delle scuole superiori vibonesi a questo link: CLICCA QUI.

