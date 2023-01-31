Il giovane sindaco di Ionadi è stato votato all'unanimità

All’unanimità è stato eletto presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, Fabio Signoretta, giovane sindaco di Ionadi. “Oggi il Sistema non chiude! – ha commentato con grande entusiasmo – ringrazio i sindaci per la fiducia concordatami. Voglio mettere in campo la mia totale disponibilità, affinchè questo presidio culturale e il suo straordinario Festival Leggere & Scrivere, possano avviarsi a una nuova fase di autentico protagonismo di tutti i sindaci e del sistema culturale pubblico e privato di Vibo Valentia e provincia”. Durante la riunione che si è svolta oggi pomeriggio all’interno di Palazzo Santa Chiara e terminata poco fa, si è discusso sull’analisi finanziaria dell’ente, l’elezione del presidente e si è proceduto a formare il nuovo consiglio direttivo, che sarà composto da 4 persone: Maria Limardo, Corrado L’Andolina, Giuseppe Condello e Antonio Lampasi.