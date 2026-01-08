Si è concluso il 6 gennaio 2026, con la premiazione dei vincitori, la quarta edizione del Concorso presepi di Mongiana, organizzata dall’Associazione culturale MoMò. Gli organizzatori esprimono soddisfazione per la buona riuscita della competizione tracciando un bilancio positivo soprattutto per la qualità delle opere realizzate.

Secondo classificato

La classifica

La giuria, composta dai sacerdoti don Giulio e don Antony insieme a suor Maria Immacolata e Alessio Suppa, ha visionato le opere di tutti i partecipanti e stilato infine il podio dei vincitori. Terzo classificato Antonio Randò, secondo classificato Ilenia Vallelunga, primo classificato Michele Tripodi. Quest’ultimo ha colpito per dimensione e complessità dell’installazione. La presenza di acqua corrente insieme all’utilizzo di materiali del luogo e la raffigurazione di spazi che rappresentano le peculiarità del territorio, hanno convinto la giuria a concedere il gradino più alto della classifica.

Terzo classificato

In generale hanno generato ammirazione tutti i presepi realizzati. Si è percepito in maniera cristallina come questa tradizione è viva più che mai nelle case di queste comunità.

L’edizione del 2026

L’Associazione MoMò esprime un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti «per aver costruito un sentimento di gioia e serenità attraverso le loro creazioni e dà appuntamento a dicembre di quest’anno per la quinta edizione». Tutte le opere sono visionabili sulla pagina Fb dell’associazione culturale MoMò.