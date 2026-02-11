Prosegue il festival Giovani talenti musicali italiani in Calabria 2026 con il recital del pianista Nicolò Cafaro, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti grazie alla collaborazione con il Conservatorio statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il concerto propone un programma interamente affidato al pianoforte, articolato come un percorso di forte intensità espressiva. Le pagine tratte dalle Fantasie op. 116 e dai 6 pezzi op. 118 di Johannes Brahms, opere tarde di profonda introspezione, aprono la serata in un clima raccolto e meditativo. Segue Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel, vertice del virtuosismo pianistico novecentesco, con Ondine, Le Gibet e Scarbo. In chiusura, la Fantasia in si minore op. 28 di Aleksandr Skrjabin, pagina di intensa tensione visionaria.

«Nicolò Cafaro ha un suono bellissimo – e sa il cielo, dal vivo, quanto sia importante il suono – e una serenità musicale che irradia in tutto quello che interpreta», ha scritto di lui Filippo Michelangeli, giornalista ed editore della rivista Suonare News.

Pianista catanese, vincitore del Primo Premio e di nove borse di studio alla 38ª edizione del Premio Venezia (2022), Nicolò Cafaro si è formato al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania sotto la guida di Graziella Concas, perfezionandosi successivamente con Leonid Margarius presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola. Nel corso della sua intensa attività concertistica si è esibito in alcuni tra i più importanti teatri e istituzioni musicali italiane, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Olimpico di Vicenza e il Teatro Massimo Bellini di Catania, partecipando inoltre a festival e rassegne di rilievo nazionale e internazionale.

Nel 2023 ha debuttato sul mercato discografico con un cd solistico pubblicato dalla rivista Suonare News, dedicato a musiche di Chopin e Brahms, mentre nel 2022 ha preso parte a un progetto discografico sull’integrale pianistica di Robert Schumann coordinato dall’Accademia di Imola. È stato inoltre selezionato dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola per partecipare al progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo.

Il concerto rientra nel progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo, promosso dal Cidim– Comitato nazionale italiano musica ets in collaborazione con la Fondazione Accademia musicale Chigiana di Siena e la Fondazione internazionale Incontri con il maestro di Imola, con il determinante sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura – Direzione generale spettacolo. Un progetto nato per sostenere e promuovere i migliori giovani interpreti italiani in Italia e all’estero che, forte di un’esperienza maturata in oltre quaranta Paesi, approda in Calabria come occasione di valorizzazione culturale del territorio, grazie al supporto dell’Assessorato regionale al Turismo della Regione Calabria, che ne ha reso possibile la realizzazione sul territorio regionale.