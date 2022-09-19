L’assegnazione direttamente dalla casa madre di Philadelphia. Il chapter di Vibo Valentia fra i più virtuosi in Italia

Sono ben sei quest’anno le borse di studio assegnate dalla Casa Madre di Philadelphia ad altrettanti bambini, soci del chapter di Vibo Valentia della Filitalia International. I ragazzi, frequentanti gli istituti calabresi che hanno ricevuto il contributo economico sono: Arianna e Alessandro Galloro, Francesco ed Elena Sofia Manganaro, Ginevra Raso, Salvatore Cosentino. Uno in più rispetto al 2021, quando il chapter di Vibo Valentia, guidato da Nicola Pirone, era riuscito ad ottenere cinque borse di studio su altrettante domande inviate. Infatti, anche nel 2021 la Filitalia International di Philadelphia, guidata dalla presidente Paula Bonavitacola, aveva premiato tutti i concorrenti borsisti del chapter vibonese, segno che anche nella nostra provincia è possibile riconoscere ai ragazzi il merito. Vibo Valentia è tra i chapter italiani più virtuosi, dove bambini e ragazzi partecipano alle attività culturali organizzate. Il sodalizio è in costante crescita, anche come numero di iscritti, nonostante si trovi all’interno di un territorio difficile. Le borse di studio sono frutto di un’idea avuta dal fondatore della Filitalia International & foundation, dottor Pasquale Nestico, oggi candidato al Senato Italiano nella ripartizione America del Settentrionale e Centrale originario di Isca sullo Ionio, che negli Stati Uniti ha portato in alto i veri valori dell’italianità.



Il bando riservato ai soci e figli iscritti si era aperto lo scorso mese di giugno, con il termine ultimo per la presentazione delle domande il 27 agosto. I criteri tenuti in considerazione sono l’andamento scolastico, con il voto di fine anno, e le partecipazioni alle attività organizzate. Dal 1987 le borse di studio Filitalia International sono assegnate a tanti giovani soci di Filitalia International che dimostrano grande passione nel perseguire o proseguire la propria formazione. Centinaia di famiglie hanno beneficiato dell’impegno della Casa Madre negli Stati Uniti per l’istruzione superiore e la difesa della lingua italiana. Il programma Borse di Studio è offerto attraverso la Fondazione Filitalia e sostenuto dalle donazioni delle famiglie. Nei prossimi giorni si saprà quando si svolgerà la premiazione dei borsisti usciti vincitori, mentre il chapter di Vibo Valentia sta pensando a un’attività speciale che si svolgerà a ridosso delle festività di Ognissanti o Natale. Oltre alle borse di studio legate al contributo economico, la Filitalia International mette a disposizione dei suoi iscritti l’International Exchange Program, lo scambio di studenti tra Stati Uniti e Italia con l’intento di aiutare i giovani membri per la ricerca di future opportunità di carriera per comprendere le culture italiana e americana. Il programma è rivolto a membri dai 18 ai 30 anni, studenti universitari e giovani professionisti. Il programma di scambio coprirà uno stage di 2-4 settimane.

