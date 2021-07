San Nicola da Crissa, aperto il Museo dell’emigrazione “La Barcunata”

Una festa in piena regola con San Nicola da Crissa allestita dagli organizzatori con le bandierine dei vari paesi nel mondo a fare da cornice all’apertura del museo dell’emigrazione “La Barcunata”. Il museo si è presentato con le bandiere dei sette Paesi oltre all’Italia che ospitano gli emigrati sannicolesi: Canada, Stati Uniti, Argentina, Brasile, Germania, Francia e Australia. Un segno tangibile per rendere omaggio a tutti quei sannicolesi, della Valle dell’Angitola e della Calabria in generale che, per varie vicissitudini, hanno dovuto lasciare il paese natio per una vita migliore. Tanti gli ospiti che hanno aderito all’invito da parte del fondatore del museo Bruno Congiustì, chi in presenza chi tramite videoconferenza. Assente l’amministrazione comunale, erano presenti il sindaco di Capistrano Marco Martino, quello di Francavilla Angitola Pino Pizzonia, il vice sindaco di Filadelfia Bruno Caruso, il consigliere comunale di Soriano Calabro Franco D’Agostino accompagnato dal responsabile regionale di “Riva Destra” Franco Stinà, il primo cittadino di Simbario Ovidio Romano e l’assessore Melania Carvelli. [Continua in basso]

Rispettando le norme anti covid, la manifestazione si è aperta con il taglio del nastro affidato al consigliere regionale Filippo Pietropaolo e al sindaco di Capistrano Marco Martino, seguito dalla benedizione da parte del parroco padre Michele Cordiano e di don Vincenzo Barbieri. Dopo il rito di apertura si è proceduto con gli interventi moderati dal giornalista Nicola Pirone. Il preambolo è stato affidato all’antropologo e vice direttore de “La Barcunata” Pino Cinquegrana, il quale si è soffermato sull’emigrazione della valle dell’Angitola e della parte vibonese, con ampia citazione a Domingo Arena da Tropea, padre della costituzione uruguayana. La vicinanza della Regione Calabria a iniziative del genere si è avuta dalle parole del consigliere Filippo Pietropaolo, molto attento a queste tematiche che coinvolgono il territorio partendo dal basso. Per Pietropaolo il museo di San Nicola da Crissa è un punto di partenza al quale allacciarsi per fare crescere la Calabria soprattutto dal punto di vista del turismo delle radici:“Saremo sempre a disposizione di questo museo – ha commentato il consigliere di Fratelli d’Italia – poiché hanno dimostrato di credere in un progetto che parte da lontano. Hanno fatto tutto da soli, segno che anche in Calabria si può e per questo meritano supporto”.

Gli interventi sono continuati con il sindaco di Francavilla Pino Pizzonia, il quale ha rimarcato il valore del territorio inteso come Angitolano, e poi la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro in videoconferenza. La parlamentare, che a breve sarà a San Nicola da Crissa, si è soffermata sul valore dell’emigrazione calabrese nel mondo, puntando dritta al sostegno verso queste piccole realtà che sono il vero motore dei territori. La carrellata degli interventi politici è continuata con il saluto del ministro dell’emigrazione in Canada Marco Mendicino, della deputata canadese Judy Sgrò e della parlamentare italiana eletta all’estero Fucsia Nissoli Fitzgerald. Non poteva mancare il supporto della comunità di emigrati all’estero, con il presidente del Club Sannicolese di Toronto Joe Garisto che, nel corso del suo intervento, ha espresso la volontà di sostenere il museo e la rivista “La Barcunata”, per l’impegno che sta dimostrando in favore del paese e della rilevanza verso gli emigrati. Sostegno arrivato anche dal fondatore della Filitalia International Pasquale Nestico, il quale ha ufficializzato la collaborazione tra il museo di San Nicola da Crissa e quello di Philadelphia, sempre legato all’emigrazione. Museo che si doterà di un gruppo di lavoro al quale, oltre all’antropologo Pino Cinquegrana, parteciperà anche il professor Giuseppe Sommario, collegatosi telefonicamente. Prima della conclusione dei lavori, affidati a Bruno Congiustì, il pensiero di Antonio Parisi, presidente della Consulta delle associazioni della Valle dell’Angitola.