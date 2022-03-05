Due quadri sono stati donati alla parrocchia di Francica e all’associazione Vivendo. I proventi verranno usati per aiutare i rifugiati

Un messaggio di solidarietà che parte dall’arte. Le opere del maestro Enzo Liguori di Francica protagoniste di una iniziativa a sfondo benefico. Due dipinti raffiguranti paesaggi calabresi sono stati donati alla parrocchia Sana Maria Annunziata di Francica guidata dal parroco con Benedetto Nicotra e all’associazione “Vivendo”, rappresentata dal presidente Francesco Ancora. Entrambi i quadri serviranno per implementare raccolte fondi a favore della popolazione ucraina colpita da un conflitto senza precedenti con la Russia. Sia la parrocchia che il sodalizio sono infatti proiettati negli aiuti ai rifugiati.

Le opere dell’artista vibonese Liguori ancora una volta scendono in campo a tutela degli ultimi: «Durante la prima ondata della pandemia sono stati messi all’asta alcuni dipinti e con i ricavati sono state donate centinaia di mascherine chirurgiche all’Opi, Ordine professionale infermieristico di Vibo poi distribuite nei reparti. In altra occasione, sempre per l’acquisto di materiale ospedaliero ho donato litografie di Natuzza Evolo, mentre in questa ultima circostanza ho pensato di dover dare il mio piccolo contributo a sostegno dei profughi di guerra».

I quadri verranno messi all’asta. Il ricavato sarà utilizzato per aiutare civili a lasciare l’Ucraina e mantenerli in Italia: «Si tratta di opere della mia nuova produzione, una scelta per cercare di raccogliere il massimo. A Francica tutta la comunità si è messa a disposizione, grazie all’associazione “Vivendo” si sta facendo il possibile per accogliere bambini, donne e anziani fuggiti dall’Ucraina. Ho visto con i miei occhi la disperazione di questa gente, non potevo stare a guardare», ha concluso Liguori.