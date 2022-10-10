Il Comune delle Preserre Vibonesi punta alla valorizzazione del patrimonio culturale

La giunta comunale del piccolo centro delle Preserre, guidata da Vitaliano Papillo, nei giorni scorsi ha approvato la proposta progettuale dal titolo "Pasolini in Calabria, da Ariola di Gerocarne ai Sud del Mondo" per la partecipazione alla selezione e al finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale "Avviso pubblico Attività Culturali 2022" – Azione 6.02.02. L' avviso è finalizzato all'attuazione dell'Azione 6.02.02 del Psc e al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione. Specificatamente, con lo stesso s'intende sostenere la promozione, la qualificazione, la realizzazione di eventi culturali in grado di mobilitare significativi flussi turistici.

L’obiettivo, conformemente alla finalità del Piano Integrato Cultura 2022 nonché ai fini del perseguimento delle finalità dell’Azione 6.02.02 del Psc, è la promozione della cultura e del turismo sul territorio regionale, attraverso un programma integrato in materia di promozione turistica e culturale, sostenendo tutti quegli interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione delle risorse del territorio che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità ambientale. La soluzione progettuale proposta dal comune di Gerocarne, prevede una spesa complessiva di euro 42.857,15 con un cofinanziameto pari a 12.857,15 euro, che sarà coperta con la spesa di personale direttamente impiegato e in misura dell’impegno profuso nella realizzazione del progetto.