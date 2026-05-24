Cinque scrittori, tra narrativa per l’infanzia, disegno e racconto civile, hanno accompagnato classi di più plessi in giornate dedicate al piacere della lettura indagando i processi creativi alla base delle storie per bambini

L’Istituto comprensivo di Vallelonga, guidato dal dirigente Rocco Olivadese, ha celebrato la ventitreesima edizione del "Progetto Gutenberg" con un ciclo di appuntamenti dedicati alla promozione della lettura e pensati per mettere in dialogo gli alunni con autori e illustratori di letteratura per bambini e ragazzi. Un percorso costruito tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di trasformare il libro in una presenza viva, vicina, capace di parlare direttamente ai più giovani.

Come si legge nella nota dell’istituto, l’iniziativa nasce dalla volontà di proporre «un ciclo di incontri tra gli alunni e alcuni autori di letteratura per bambini e per ragazzi», dentro un progetto che non si limita alla lettura in aula, ma porta gli studenti davanti a chi quelle storie le ha pensate, scritte, illustrate e consegnate ai lettori.

Gli appuntamenti con gli alunni della primaria

Il ciclo si è aperto il 12 maggio con Maria Brutto, autrice di "Ritorno alla realtà", che ha incontrato le classi terze della scuola primaria dei plessi di Brognaturo, Monterosso, Pizzoni, Vallelonga e Vazzano.

Il percorso è proseguito il 20 maggio con Aurora Tassoni, illustratrice de "I gemelli di Alfareta" di Giuseppe e Rossella Scheri, ospitata dalle classi quarte e quinte dei plessi di Brognaturo, Capistrano, Monterosso, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Vallelonga e Vazzano. Un appuntamento che ha permesso agli alunni di avvicinarsi anche alla dimensione visiva del racconto, là dove il disegno diventa parte della narrazione e accompagna la parola nella costruzione dell’immaginario.

Il 21 maggio è stata invece la volta di Annalisa Michelangeli, che ha presentato "Volando s’impara" agli alunni delle classi prime e seconde della primaria di Brognaturo, Monterosso, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Vallelonga e Vazzano. Il volume, pensato per i più piccoli, è stato proposto come un modo per avvicinare i bambini alla lettura «con leggerezza e fantasia».

Tutti i bambini della primaria hanno preso parte agli appuntamenti nella sede centrale di Vallelonga, condividendo un’esperienza comune tra plessi diversi dello stesso istituto.

L’incontro alla Cittadella scolastica di San Nicola da Crissa

A chiudere il ciclo, il 22 maggio alle ore 11.30, nella Cittadella scolastica di San Nicola da Crissa, è stato l’incontro con Carola Benedetto e Luciana Cilento, autrici di "Mio padre, tuo padre. Due uomini contro l’odio del conflitto israelo-palestinese". L’appuntamento è stato rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Pizzoni, San Nicola da Crissa e Vazzano.

Il tema del libro ha portato dentro la scuola una riflessione più ampia, legata all’odio, alla guerra, alla possibilità di guardare il conflitto attraverso storie individuali e percorsi umani. Un passaggio che ha dato alla conclusione del progetto un respiro diverso, accompagnando gli studenti più grandi verso un confronto con questioni complesse ma affrontate attraverso il linguaggio della narrazione.

La lettura come esperienza viva

L’iniziativa conferma l’impegno dell’istituto nel promuovere la lettura non come semplice esercizio scolastico, ma come incontro, scoperta e relazione. Il senso del percorso è racchiuso nella riflessione proposta dalla stessa scuola: «Uno scrittore che racconta in prima persona la propria storia, le proprie scelte, il proprio processo creativo, smette di essere una voce anonima stampata su carta e diventa un interlocutore reale».

Per gli alunni coinvolti, il ciclo di incontri ha rappresentato così «un’importante occasione di avvicinamento alla letteratura non come obbligo scolastico, ma come esperienza viva e significativa». Un modo per scoprire che dietro ogni pagina c’è una voce, dietro ogni storia una scelta, dietro ogni libro un dialogo possibile.