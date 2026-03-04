Domenica primo marzo si è svolta, presso il Museo archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, la manifestazione “Il castello delle storie fiorite”, promossa dal Kiwanis Club Vibo Valentia in collaborazione con i volontari di “Nati per Leggere”, i referenti del Museo archeologico Vito Capialbi e la Direzione regionale Musei Calabria. Protagonisti della mattinata sono stati i bambini di età prescolare e scolare, che hanno partecipato con entusiasmo e viva curiosità a tutte le attività proposte.

L’incontro si è aperto con la presentazione delle finalità e delle iniziative del Kiwanis Club, seguita dalle letture ad alta voce curate dalle volontarie di “Nati per Leggere”, capaci di coinvolgere i più piccoli in un clima di ascolto e partecipazione. A introdurre la visita guidata al Museo è stato un video dedicato al mito di Persefone, arricchito dalla presenza narrativa di Ade, signore degli Inferi. Il racconto ha accompagnato i bambini alla scoperta del ciclo delle stagioni: la discesa di Persefone nel regno sotterraneo accanto ad Ade durante l’autunno e l’inverno e il suo ritorno alla luce con l’arrivo della primavera, simbolo di rinascita e fioritura.

La visita alle sale museali si è svolta in un’atmosfera di interesse e meraviglia, con domande spontanee e grande attenzione da parte dei partecipanti.

La mattinata si è conclusa con un laboratorio creativo durante il quale i bambini hanno realizzato scudi decorati e collane composte con petali di fiori, esprimendo fantasia e manualità in modo sorprendente per la loro età. L’attività ha rappresentato un momento di sintesi tra narrazione, storia e creatività.

L’evento si è chiuso con una raccolta fondi destinata a finalità benefiche, a conferma dell’impegno costante del Kiwanis Club Vibo Valentia a favore della comunità e, in particolare, dell’infanzia.