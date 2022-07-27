Appuntamento a Palazzo Contartese. Il romanzo descrive l'inferno della 'ndrangheta

Si intitola "Il giudice, sua madre e il basilisco" il libro di Pantalaone Sergi che verrà presentato venerdì 29 luglio alle ore 19.00 a Rombiolo. L'evento si svolgerà al palazzo Contartese, sede della Biblioteca comunale. A relazionare, Antonio Ricottilli, giornalista. I saluti verranno affidati al sindaco Domenico Petrolo.

Il romanzo descrive con delicatezza, senza calcare la mano, l’inferno della ‘ndrangheta, un fenomeno criminale articolato e complesso. Non c’è solo una storia di mafia, con tutti i suoi connotati tipici, quanto una storia sul destino dell’individuo che, in parte, ciascuno si costruisce da sé. Come la protagonista Marelina, in parte è determinato dal passato, il figlio Enrico Zanda, il giudice, e in parte deriva da una combinazione di elementi accidentali dalle circostanze, dai luoghi, dalla società, dal contesto come si ricava dalla storia del capomafia Sarazzo Borrello, “il Basilisco”, la cui vita s’incrocia drammaticamente con quella del giudice e della madre.