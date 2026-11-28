Quella vibonese è una delle 17 scuole selezionate a livello nazionale, unica in Calabria. Al centro della presentazione il video “Il futuro ha bisogno del passato - Viaggio immersivo nella cultura classica”

Il Liceo Classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia è stato selezionato per rappresentare la Calabria nell’iniziativa nazionale “Scuola Futura incontra i licei classici”, in programma a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, dal 27 novembre al 1° dicembre. Sono 17 i licei classici provenienti da tutta Italia invitati a condividere buone pratiche didattiche, esperienze innovative e percorsi laboratoriali, in un appuntamento che mette in dialogo la ricchezza della tradizione umanistica con i linguaggi, le tecnologie e le sfide educative del presente.

Per il Morelli si tratta di un riconoscimento significativo, che valorizza un percorso di ricerca e sperimentazione didattica portato avanti da anni con l’obiettivo di dimostrare che il liceo classico non è una scuola rivolta soltanto al passato, ma un luogo in cui le radici della cultura occidentale diventano strumenti per comprendere il mondo contemporaneo e immaginare il futuro.

La delegazione dell’istituto, guidata dalle docenti Maria Giuseppina Marino, Bianca Cimato e Angela Ventrice, vedrà gli studenti protagonisti di due percorsi che testimoniano la vitalità della proposta educativa del Morelli: il laboratorio musicale, con la partecipazione di Saveria Giordano, Asia Iannello, Nicola Currà e Alessandro Mazzotta, e la presentazione delle buone pratiche, affidata a Francesca Contartese, Lorenzo De Caria, Mara La Grotteria e Anna Collia.

Al centro della presentazione del Morelli ci sarà il video “Il futuro ha bisogno del passato – Non c’è futuro senza memoria – Viaggio immersivo nella cultura classica – Dialogo impossibile tra Platone ed Aristotele”, disponibile online al link https://www.youtube.com/watch?v=ck4s3zXjL3E, un prodotto che coniuga la riflessione filosofica, la memoria culturale e le possibilità espressive dei linguaggi audiovisivi contemporanei.

Il video costituisce la rielaborazione creativa del Manifesto in difesa dei licei classici, elaborato dal Morelli nel 2023 e sottoscritto da autorevoli intellettuali del panorama culturale italiano, tra cui Franco Montanari, Luciano Canfora e Maurizio Bettini. Il Manifesto è nato dalla volontà di contrastare una rappresentazione riduttiva degli studi classici e di riaffermarne il valore formativo in una società attraversata da trasformazioni tecnologiche, scientifiche e culturali sempre più rapide.

La riflessione promossa dal liceo vibonese ha trovato un importante momento di confronto istituzionale a Roma, dove il Manifesto è stato presentato e sottoscritto dalla sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti. Il 17 giugno 2026, la stessa sottosegretaria ha ricevuto al Ministero una delegazione del Morelli guidata dal dirigente scolastico Raffaele Suppa, insieme alle docenti Maria Giuseppina Marino e Bianca Cimato, per discutere del rilancio dell’istruzione classica e della proposta elaborata dall’istituto di Vibo Valentia.

Un percorso di dialogo con le istituzioni che ha avuto un ulteriore momento significativo nell’ottobre 2026, quando la sottosegretaria Frassinetti ha partecipato a Vibo Valentia all’inaugurazione ufficiale dell’anno scolastico 2026/2027 nell’Auditorium dell’IIS “Morelli-Colao”, insieme al dirigente scolastico Raffaele Suppa, alla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Loredana Giannicola, e all’assessora regionale Eulalia Micheli.

La presenza del Morelli a L’Aquila si inserisce in una manifestazione che intende superare i confini della formazione tradizionale, trasformando gli spazi e le occasioni di apprendimento in un laboratorio nazionale di idee, esperienze e creatività, nel quale docenti e studenti possano sperimentare nuovi modi di fare scuola. L’iniziativa riconosce agli studenti un ruolo centrale, non come semplici destinatari delle attività didattiche, ma come protagonisti capaci di raccontare la scuola attraverso linguaggi vicini alla loro sensibilità, mettendo in comune storie, competenze e visioni.

Il programma delle buone pratiche, come risulta dall’agenda del 29 e 30 novembre, prevede la presentazione del Liceo Morelli-Colao lunedì 30 novembre, dalle ore 9:05 alle ore 9:20, con il contributo intitolato “Non c’è futuro senza memoria”. Un titolo che sintetizza il significato profondo del progetto: la memoria non è nostalgia, ma consapevolezza; la tradizione non è immobilità, ma una risorsa da reinterpretare; lo studio dei classici non è esercizio distante dalla vita, ma educazione al pensiero critico, al confronto e alla libertà.

«La partecipazione del Morelli a questa iniziativa nazionale – dichiara il dirigente scolastico Raffaele Suppa – rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità scolastica e per la Calabria, ma soprattutto conferma la validità di un’idea di scuola nella quale la tradizione umanistica e l’innovazione didattica non sono dimensioni contrapposte, bensì energie capaci di alimentarsi reciprocamente. Abbiamo sostenuto il Manifesto in difesa dei licei classici perché crediamo che studiare Platone, Aristotele e i grandi autori del mondo antico significhi acquisire gli strumenti per interrogare il presente, riconoscere la complessità della realtà e affrontare con consapevolezza le trasformazioni del futuro. Portare a L’Aquila il lavoro dei nostri studenti significa dimostrare, attraverso un’esperienza concreta, che la cultura classica può parlare alle nuove generazioni, dialogare con le tecnologie e generare forme nuove di partecipazione e apprendimento».