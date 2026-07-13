Prosegue il programma di alta formazione del Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, che amplia la propria offerta didattica attraverso percorsi specialistici affidati a musicisti di riconosciuta esperienza. In questo contesto si inserisce la prima masterclass di Direzione Corale e Vocalità, coordinata dalla professoressa Mateja Cernic, docente di Direzione di Coro e Composizione Corale, e affidata al maestro Lorenzo Donati, tra i principali direttori e compositori del panorama corale contemporaneo.

Donati ha sviluppato il proprio percorso formativo tra Arezzo, Firenze, la Scuola di Musica di Fiesole, l'Accademia Musicale Chigiana di Siena e l'Accademia di Francia a Roma, perfezionandosi con alcuni dei più importanti maestri della direzione e della composizione. Alla carriera di compositore ha affiancato una significativa attività direttoriale che gli è valsa numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2016, alla guida dell'ensemble UT Insieme Vocale Consonante, ha conquistato il Gran Premio Europeo di Canto Corale, considerato il più importante riconoscimento mondiale del settore. Attualmente insegna al Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia, all'Accademia Chigiana di Siena e all'Accademia Corale Italiana.

La masterclass ha coinvolto gli studenti del Conservatorio in un percorso di studio dedicato ai principali aspetti della direzione e della concertazione corale. Durante le lezioni sono stati approfonditi temi legati all'intonazione, all'equilibrio e all'uniformità del suono, all'interpretazione e alla prassi esecutiva, con particolare attenzione alla vocalità, alla respirazione e all'emissione della voce.

Attraverso esercitazioni individuali e di insieme, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con un metodo di lavoro fondato sul rapporto tra gesto direttoriale, ascolto e costruzione del suono corale, sperimentando concretamente le dinamiche che caratterizzano il lavoro con un ensemble vocale.

Un contributo importante alle attività è arrivato anche dal Coro del Conservatorio "Fausto Torrefranca", diretto dal maestro Gianfranco Cambareri, la cui partecipazione ha consentito agli studenti di mettere in pratica le tecniche di concertazione e di confrontarsi direttamente con un coro.

L'iniziativa rientra nel più ampio programma di eventi formativi promossi dal Conservatorio con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali degli studenti e favorire il confronto diretto con docenti e musicisti di consolidata esperienza. Attraverso appuntamenti di questo tipo, il Conservatorio "Fausto Torrefranca" continua a investire nella formazione specialistica e nella crescita artistica degli studenti, offrendo occasioni di approfondimento tecnico, esperienza pratica e confronto con alcune delle figure più autorevoli del panorama musicale contemporaneo.