Un’opera che «approfondisce il rapporto tra Maria e la Chiesa alla luce della Lumen Gentium, offrendo una lettura teologica rigorosa e attuale». È questa la sinossi del volume “Maria, tipo e modello della Chiesa (Lg 63-65). Recezione postconciliare” di don Giuseppe Gagliano, che verrà presentato giovedì 7 maggio 2026, alle ore 19, nella Chiesa del Crocifisso degli Angeli a Vibo Valentia. L’appuntamento è promosso dalla Parrocchia dello Spirito Santo, nell’ambito degli eventi culturali pensati per favorire momenti di approfondimento e dialogo comunitario, dopo il primo incontro svoltosi il 17 marzo scorso e dedicato al referendum sulla giustizia.

L’iniziativa, favorita e sostenuta dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, si colloca, come si legge in una nota, «in un percorso di valorizzazione culturale e teologica che mira a offrire alla comunità occasioni di riflessione qualificata».

La serata al Crocifisso degli Angeli

A moderare l’incontro sarà Domenico Nardo, avvocato, docente, scrittore e speaker radiofonico, al quale sarà affidato il compito di introdurre il percorso teologico e spirituale proposto dall’autore. La relazione principale sarà invece tenuta da mons. Lucio Angelo Renna, vescovo emerito di San Severo, chiamato a offrire una lettura approfondita del testo e a evidenziare il valore ecclesiologico e mariologico dell’opera.

Le conclusioni saranno curate da mons. Attilio Nostro, vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e autore della prefazione del volume, che ne ha riconosciuto il contributo alla riflessione teologica contemporanea e alla vita pastorale delle comunità. La serata sarà inoltre impreziosita dalla partecipazione del Coro Dominicus di Soriano Calabro, mentre don Giuseppe Gagliano rivolgerà un breve saluto finale.

Il contenuto del volume

Il libro, edito da Cittadella, si concentra sui numeri 63-65 della Lumen Gentium e propone una lettura capace di unire rigore accademico e sensibilità pastorale. La nota sottolinea che «Maria emerge come immagine viva della Chiesa: donna dell’ascolto, della fede, della maternità spirituale e della custodia del mistero».

Una prospettiva che, secondo l’impostazione dell’autore, «non appartiene solo alla teologia, ma interpella la vita concreta delle comunità cristiane». Il volume è già presente nelle biblioteche di diverse istituzioni accademiche pontificie, tra cui la Pontificia Facoltà Teresianum, la Pontificia Università Gregoriana, la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione Auxilium e la Pontificia Università Antonianum. È inoltre disponibile nelle librerie cattoliche, anche online.

Un’occasione di approfondimento ecclesiale

L’incontro rappresenta dunque un momento di riflessione sul ruolo di Maria come immagine e modello della Chiesa, dentro un dialogo tra teologia, spiritualità e vita ecclesiale. Un appuntamento che, nelle intenzioni della parrocchia, unisce studio, preghiera e condivisione, offrendo alla comunità un’occasione di crescita e partecipazione.