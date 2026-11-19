Sarà la chitarrista Eleonora Forelli la protagonista del prossimo appuntamento della stagione concertistica organizzata dalla sezione A.G.I.Mus. di Vibo Valentia. Il recital solistico è in programma sabato 21 novembre alle ore 18, nell'Auditorium Valentianum, e promette un viaggio musicale tra lirismo, suggestioni della tradizione ispanica e virtuosismo strumentale.

L'iniziativa rientra nel cartellone promosso dall'associazione musicale con il patrocinio del Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale dello Spettacolo e il Dipartimento delle Attività culturali, e della Città di Vibo Valentia.

Un viaggio tra lirismo e virtuosismo

Al centro della serata ci sarà la capacità espressiva della chitarra classica, uno strumento capace di alternare sonorità intime e raccolte a passaggi di grande intensità tecnica. A presentare l'appuntamento è Andrea Brissa, direttore artistico della sezione A.G.I.Mus. di Vibo Valentia, che sottolinea le caratteristiche dell'interprete e il percorso musicale proposto.

«La chitarra classica ha un potere unico poiché costringe chi ascolta ad avvicinarsi, a tendere l'orecchio per poi sorprenderlo con un universo sonoro sconfinato. Per questo appuntamento abbiamo scelto un'interprete di straordinaria sensibilità come Eleonora Forelli, capace di portare sul palco tutta la potenza espressiva e l'anima camaleontica delle sei corde».

Il concerto, spiega Brissa, attraverserà differenti atmosfere musicali: «Posso anticipare che il pubblico verrà condotto attraverso un arco espressivo vertiginoso, ovvero, dal lirismo cantabile, quasi vocale, del repertorio più intimo, fino alle accensioni ritmiche e ai colori infuocati della tradizione ispanica e operistica».

Un concerto pensato per tutti

Particolare attenzione sarà riservata anche alla dimensione tecnica dell'esecuzione. «Sul piano tecnico, sarà una prova di altissimo livello, difatti, assisteremo a un controllo timbrico millimetrico, alla chiarezza architettonica delle trame polifoniche e a momenti di puro virtuosismo dove la tecnica diventa pura suggestione emotiva», aggiunge il direttore artistico.

L'obiettivo è coinvolgere sia gli appassionati di musica classica sia chi si avvicina per la prima volta a questo repertorio.

«È un concerto costruito per parlare a tutti. Chi ama la grande musica troverà finezza interpretativa e rigore strumentale; chi si avvicina per la prima volta a questo mondo scoprirà quanto possa essere potente, teatrale e coinvolgente la voce di una sola chitarra nell'acustica dell'Auditorium Valentianum».

L'appuntamento è dunque per sabato 21 novembre, alle ore 18, con un nuovo evento della stagione concertistica A.G.I.Mus. nel cuore di Vibo Valentia.