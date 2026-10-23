Il docente dell'Università di Ferrara incontrerà gli studenti in mattinata e terrà una lectio magistralis nel pomeriggio sul racconto della storia tra editoria e televisione. Ieri l'incontro con Ada Patrizia Fiorillo e l'esposizione di una rara edizione settecentesca de «La secchia rapita»

L'antica Roma, le scoperte archeologiche e il racconto della storia attraverso i libri e la televisione saranno al centro della giornata di oggi, venerdì 23 ottobre, a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, dove prosegue la seconda edizione di èdITAl – Festival delle Editorie Italiane Locali. Protagonista dei due appuntamenti in programma sarà Livio Zerbini, professore ordinario di Storia romana all'Università di Ferrara e direttore del Laboratorio sulle province danubiane.

La manifestazione, ideata e coordinata dal divulgatore scientifico Ivan Fiorillo e promossa dall'associazione socio-culturale Vibo Città Antica – Il Salottino, presieduta da Domenico Grillo, dedica la giornata al rapporto tra ricerca scientifica e divulgazione, con particolare attenzione alle modalità attraverso le quali la conoscenza del mondo antico può raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Due appuntamenti con Livio Zerbini tra archeologia, libri e televisione

Il programma si aprirà alle 10, con un laboratorio didattico rivolto agli studenti degli istituti scolastici, che proseguirà fino alle 12.30. Al centro dell'incontro il lavoro dello storico e dell'archeologo, a partire dall'analisi delle fonti documentarie e materiali fino alla costruzione di un racconto capace di rendere accessibili vicende e protagonisti dell'antichità.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, spazio invece alla tavola rotonda e alla lectio magistralis di Zerbini, dal titolo «Divulgare l'antica Roma nell'editoria e nei media». Il docente, impegnato anche nella divulgazione televisiva, approfondirà il rapporto tra rigore scientifico e linguaggi della comunicazione contemporanea, soffermandosi sulle caratteristiche della narrazione storica destinata al grande pubblico.

Un'occasione per riflettere sul ruolo dell'editoria, dei programmi televisivi e degli altri strumenti di divulgazione nella diffusione della conoscenza del mondo romano.

Dall'editoria d'arte alla rara edizione settecentesca de «La secchia rapita»

La giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, è stata invece dedicata all'editoria d'arte e alla valorizzazione del patrimonio librario. Ospite del festival Ada Patrizia Fiorillo, docente di Storia dell'arte contemporanea all'Università di Ferrara, che nel primo pomeriggio ha visitato il Museo di Arte Sacra del Duomo di Vibo Valentia, aperto per l'occasione grazie alla disponibilità dei volontari parrocchiali.

Successivamente, a Palazzo Gagliardi, la docente si è confrontata con la co-coordinatrice del festival Titti Preta sui processi di editing accademico, sull'organizzazione delle collane scientifiche e sulle peculiarità dell'editoria specializzata.

Tra i momenti più significativi dell'incontro, l'esposizione di una edizione settecentesca de «La secchia rapita» di Alessandro Tassoni, opera custodita nel fondo antico della biblioteca del Liceo Classico Michele Morelli di Vibo Valentia.

Il volume, presentato da Titti Preta in omaggio all'Emilia-Romagna, regione ospite del festival, è stato mostrato al pubblico e alcuni spettatori hanno avuto la possibilità di sfogliarlo con le dovute cautele.

A concludere la serata è stata la lettura interpretata del testo «Il secchio, il poeta e l'editore del ridere: storia di una magnifica ossessione emiliana», scritto dalla stessa Preta.

La conversazione con Sergio Gessi e i contenuti di PodcastFiore

La mattinata di ieri ha registrato anche una modifica al programma iniziale. A causa dello sciopero studentesco, il laboratorio previsto con gli istituti superiori è stato sostituito da una registrazione video destinata al pubblico di PodcastFiore.

Ivan Fiorillo e il professor Sergio Gessi hanno approfondito il tema della comunicazione etica, soffermandosi sull'importanza della qualità dell'informazione e sui rischi legati alla superficialità nella produzione e diffusione delle notizie.

La conversazione è stata pensata soprattutto per i giovani che seguono il festival anche a distanza, dall'Italia e dall'estero. Lo speciale è proseguito con un approfondimento dedicato alle pubblicazioni emiliano-romagnole presenti al banchetto librario della manifestazione.

Ingresso gratuito agli appuntamenti di Palazzo Gagliardi

Tutti gli incontri di èdITAl sono a ingresso libero e gratuito. Durante il festival è inoltre possibile visitare il banchetto librario curato da Cuori d'inchiostro e Mondadori Bookstore.

Approfondimenti, testimonianze e contenuti speciali sono disponibili anche attraverso PodcastFiore, il canale audio che accompagna quotidianamente la manifestazione.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Vibo Valentia e della Regione Calabria, con il sostegno di Ceravolo Costruzioni Meccaniche, Salumificio Monteporo, Pastificio Fiorillo, Distillerie Zito, Fiorillo Typical Food, Olimpoprint, All Office e Ristorante Enoteca Terravecchia.