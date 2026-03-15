Una domenica mattina diversa quella vissuta a Soriano Calabro e, soprattutto, caratterizzata dal confronto, dall'accoglienza e dalla cultura condivisa. Il piccolo centro delle preserre, infatti, ha dato il suo caloroso benvenuto ai visitatori dell'Archeo Club d'Italia, provenienti da Messina e Reggio Calabria , con la grande voglia di scoprire e conoscere la centenaria storia culturale, archeologica e artistica del territorio. Numerosa la delegazione dello Stretto che è stata accolta dalla direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta, e dal sindaco Antonino De Nardo, quest'ultimo insieme al vice sindaco Francesco Alessandria e alla consigliera con delega alla cultura Luciana Vari. Presente anche il presidente della Pro Loco Pro Loco Sorianidea, Domenico Alessandria. Presidente. Presenti anche due importanti realtà associative dell'Archeoclub: l'Archeoclub Area Integrata dello Stretto e guidata dalla presidente Rosanna Trovato, e l'Archeoclub "Amos" di Rombiolo guidato dal presidente Nicola Mandaradoni.

Confronto tra arte e tradizioni

Una full immersion nella storia di Soriano, espostosi in tutto il suo fascino culturale e archeologico. Visitati infatti prima il Polo Museale, poi la storica Cattedrale di San Domenico e infine alcune delle vie più suggestive del borgo, testimonianze vivide e calde del patrimonio sorianese che hanno inoltre suscitato grande entusiasmo e interesse tra i partecipanti.

Secoli di tradizioni, arte e fede dunque e un momento particolarmente significativo è stato anche quello del confronto tra istituzioni e mondo della scuola, quest'ultimo rappresentato dalla dirigente scolastica Daniela Pistorino, dell'Istituto d'Istruzione Superiore Antonello sito a Messina. Nel confronto con gli amministratori comunali, inoltre, si è evidenziata la concreta possibilità di avviare percorsi di collaborazione tra l'ente comunale e appunto gli istituti scolastici delle rispettive comunità. L'obiettivo condiviso è quello di promuovere iniziative di interscambio sociale, culturale e formativo. La visita si è conclusa in un clima di grande cordialità e partecipazione.