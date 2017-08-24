Tutti gli articoli di Cultura
Hanno fatto il giro del mondo gli scatti del fotografo vibonese Raffaele Montepaone. Non semplici ritratti di volti rugosi e vissuti, ma rappresentazioni della storia di una terra, raccontata dalla sensibilità di un vero artista di Calabria. Raffaele Montepaone, ci mostra il suo libro “Life-Istantanee di Calabria”, con la prefazione del maestro Scianna.
Uno scrigno che racchiude dieci anni di lavoro che l’hanno consacrato quale grande firma della fotografia italiana.
Raffaele Montepaone esporrà a gennaio a Torino alla biblioteca nazionale auditorium Vivaldi in piazza San Carlo, ma l’emozione nei suoi occhi compare quando ci confessa che, finalmente il suo talento, verrà celebrato anche in Calabria con una mostra in programma al museo Marca di Catanzaro.
