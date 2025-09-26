Domenica 28 si svolgerà a Limbadi, nella sala conferenze del Comune alle ore 17, un importante convegno che si focalizzerà in particolare “sul culto di San Pantaleone medico e martire e sull’uso delle erbe officinali nel territorio di Limbadi”.

L’iniziativa rientra nel circuito del “Paesaggio culturale bizantino” organizzato dal Bria fest (associazione internazionale degli itinerari bizantini) e fa parte delle Giornate europee del Patrimonio 2025 promosse dal Consiglio europeo.

Il programma prevede gli interventi istituzionali di Pantaleone Mercuri, sindaco del Comune di Limbadi, e di Aurora Corso, presidente dell’associazione culturale Mimmo Tripaldi.

A relazionare sui temi del convegno Eleonora Cannatelli (docente di Storia e Filosofia), Stefano D’Apa (direttore Biblioteca di Limbadi) e Rosaria Cuttone (farmacista). In programma anche degli intermezzi musicali a cura di Antonio Pata. A coordinare i lavori del convegno Nicola Rombolà, docente e giornalista.

L’evento è realizzato in partenariato tra l’Università di Messina (dipartimento Civiltà Antiche e Moderne), l’Università di Lisbona e di Malaga e l’Associazione culturale Mimmo Tripaldi, e si può partecipare attraverso il sito www.bizantyneroute.com

San Pantaleone è un santo bizantino molto venerato a Limbadi: sono due le feste in onore del Santo medico e martire, una alla fine di maggio (Santo Povero) e l’altra nella ricorrenza del 27 luglio (Santo ricco); il suo culto trae origine dalla diffusione del culto da parte dei monaci basiliani (italo-greci) sia in Calabria che in Sicilia. È una figura venerata sia nella chiesa ortodossa che in quella cattolica, come tanti santi calabresi. Tra le città in cui giunsero le reliquie di San Pantaleone in Italia, si citano Roma, Napoli, Milano, Genova, Lucca e anche la località di Limbadi.