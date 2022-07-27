La mostra allestita nei locali situati nei pressi della villa comunale su Corso Umberto sarà visibile al pubblico fino a domenica 31 luglio

Limbadi celebra il suo patrono, San Pantaleone. E lo fa attraverso una mostra dell'artista limbadese Mauro Russo, 41 anni, docente di pittura in un liceo artistico di Roma. L'artista, che espone le sue opere in Italia e all'estero, ha voluto dedicare la mostra a suo cugino Michele Porcelli, il regista televisivo del Network LaC tragicamente scomparso l'otto aprile del 2021. In sua memoria è stata esposta la chitarra appartenuta a Michele, che oltre ad essere un regista di professione, era un talentuoso musicista.

Presente all’inaugurazione della mostra, il sindaco di Limbadi Leo Mercuri e Lucia D’Agostino del comitato festa San Pantaleone. In esposizione 33 opere ad olio e acrilico, frutto della ricerca pittorica decennale dell’artista calabrese. Tra queste anche un’opera che l’artista ha donato al comitato Festa, che parteciperà alla riffa in onore di San Pantaleone, che si celebra oggi 27 luglio. La mostra, ubicata nei locali situati nei pressi della villa comunale su Corso Umberto, sarà visibile al pubblico fino a domenica 31 luglio prossimo