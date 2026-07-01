La nomina è arrivata all’unanimità nell’ambito del rinnovo degli organismi nazionali dell’associazione. Soddisfazione dalla sede di Vibo Valentia che saluta l’incarico affidato a un proprio socio e auspica continuità con il lavoro svolto da Anna Murmura

Lo storico vibonese Antonio Montesanti guiderà il coordinamento regionale calabrese di Archeoclub d’Italia per il prossimo quinquennio. La sua elezione, avvenuta all’unanimità, è stata accolta con particolare soddisfazione dalla sede di Vibo Valentia dell’associazione, che vede così un proprio socio assumere un incarico di rilievo nell’organizzazione regionale del movimento impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e storico.

La nomina di Montesanti arriva nell’ambito del rinnovo degli organismi nazionali di Archeoclub d’Italia. Il Consiglio nazionale neoeletto ha infatti confermato Rosario Santanastasio alla presidenza e Fortunata Flora Rizzo alla vicepresidenza. Riconfermati anche Piero Cirigliano nel ruolo di segretario generale, Domenico Palumbo come tesoriere e Innocente Cataldi quale componente della Direzione nazionale. Entrano invece a far parte della Direzione nazionale i neoeletti Maria Rosaria Grasso e Alessandro Bencivenga.

La soddisfazione della sede vibonese

Per la Calabria, dunque, la scelta è ricaduta su Antonio Montesanti, eletto coordinatore regionale all’unanimità. Una designazione che la sede di Vibo Valentia di Archeoclub accoglie con «vivo compiacimento», sottolineando il valore dell’incarico affidato a un proprio socio e rivolgendo al nuovo coordinatore regionale i migliori auguri di buon lavoro.

Gli auguri della sede vibonese sono stati estesi anche al presidente nazionale Rosario Santanastasio, alla vicepresidente Fortunata Flora Rizzo, al segretario generale Piero Cirigliano, al tesoriere Domenico Palumbo e ai componenti della Direzione nazionale Innocente Cataldi, Maria Rosaria Grasso e Alessandro Bencivenga.

Il passaggio di testimone con Anna Murmura

Nella nota, la sede di Vibo Valentia esprime inoltre l’auspicio che il nuovo coordinamento regionale possa proseguire «con spirito di continuità» il lavoro portato avanti negli anni precedenti da Anna Murmura, già coordinatrice regionale e oggi presidente della sede vibonese di Archeoclub.

Un’esperienza, quella di Murmura, che secondo l’associazione ha contribuito in modo significativo alla crescita e al consolidamento di Archeoclub d’Italia in Calabria. Da qui l’auspicio che il nuovo corso guidato da Montesanti possa rafforzare ulteriormente la presenza dell’associazione sul territorio regionale, valorizzando il ruolo delle sedi locali e il legame con le comunità impegnate nella tutela della memoria storica e del patrimonio culturale calabrese.