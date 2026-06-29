L’intervento nel centro cittadino. Alcuni feriti sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. Nella stessa serata controllate due persone già colpite da foglio di via e cinque conducenti risultati con tasso alcolemico oltre i limiti

Una rissa tra più persone, con feriti provocati anche dall’utilizzo di un coltello, è scoppiata nella tarda serata di sabato nel centro di Tropea, nei pressi di una paninoteca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tropea, nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo predisposti dal Comando provinciale di Vibo Valentia per garantire la sicurezza della movida estiva e rafforzare la presenza dell’Arma nei principali luoghi di aggregazione della provincia.

Alcuni dei partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per ricevere le cure del caso.

L’intervento della pattuglia e l’identificazione dei soggetti coinvolti

Determinante, nella fase immediatamente successiva ai fatti, è stato l’intervento di una pattuglia della Stazione carabinieri di Joppolo, impegnata in un servizio perlustrativo. I militari sono riusciti a individuare e identificare, poco dopo l’episodio, tutti i soggetti coinvolti, ancora presenti nella zona in cui si era verificata la rissa.

Gli accertamenti finora eseguiti, spiegano dall’Arma, hanno consentito di ricostruire come tutti i soggetti identificati abbiano preso parte attivamente allo scontro. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso. I carabinieri stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e svolgendo ulteriori attività investigative con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità individuali dei partecipanti.

I controlli per la sicurezza della movida estiva

L’intervento rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per la stagione estiva, con particolare attenzione al comprensorio tropeano, meta di forte afflusso turistico e centro della movida durante i mesi più caldi.

Nel corso della stessa serata, sempre nell’ambito dei servizi di prevenzione, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno controllato due persone nel centro cittadino, accertando la violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio cui erano sottoposte.

Il provvedimento era stato emesso nei loro confronti dopo un precedente intervento dei carabinieri per una rissa avvenuta, nello scorso mese di aprile, all’interno di un esercizio pubblico della città.

Cinque conducenti oltre i limiti alcolemici

I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale. I carabinieri della Compagnia di Tropea hanno sottoposto ad accertamento cinque conducenti risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

Per quattro di loro è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, poiché il tasso rilevato rientrava nelle soglie previste dall’articolo 186 del Codice della strada per la rilevanza penale della condotta. Per un quinto conducente, risultato con un tasso alcolemico compreso nella fascia sanzionata in via amministrativa, è stato disposto il ritiro della patente di guida ai fini della successiva sospensione da parte della Prefettura competente.