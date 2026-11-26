Mileto si prepara ad accogliere la nuova stagione concertistica 2026/2027, organizzata dal Cantiere musicale internazionale Aps, con sede nello storico palazzo San Giuseppe. Quest’anno la rassegna sarà promossa in stretta collaborazione con il locale Museo nazionale, grazie all’apposita convenzione stipulata lo scorso mese di maggio tra il Cmi e la Direzione regionale Musei nazionali Calabria. Il primo dei cinque appuntamenti previsti è in programma venerdì 27 novembre, alle 18. Protagoniste della serata saranno due giovani e brillanti musiciste, la violinista Cecilia Popa Mare e la pianista Anna Rizzo, le quali si esibiranno nell’Auditorium “Umberto Micheli” della Scuola di alta formazione con sede nella cittadina normanna. Il duo, nell’occasione, proporrà al pubblico presente un raffinato programma musicale con opere di Beethoven, Debussy e Saint-Saëns.

«La novità di questa stagione – sottolinea al riguardo il maestro di pianoforte Roberto Giordano, fondatore del Cmi - risiede nella significativa collaborazione tra il Museo nazionale di Mileto, nella persona della direttrice Maria Maddalena Sica, e la Direzione artistica del Cantiere musicale internazionale Aps. Un sodalizio nato con l’obiettivo di valorizzare, in maniera capillare ed efficace, l’arte, la storia, la cultura e la musica sul territorio, creando un dialogo virtuoso tra il patrimonio culturale custodito dal Museo e il patrimonio artistico e musicale della Scuola di alta formazione. La nuova stagione – conclude il noto pianista - offrirà al pubblico l’opportunità di vivere gli spazi del Museo, afferente alla DrMn Calabria, attraverso proposte artistiche di qualità e di scoprire, attraverso la musica, la ricchezza storica e culturale di Mileto».