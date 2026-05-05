La musica barocca tra le possenti navate della basilica cattedrale di Mileto. Uno stile che ha caratterizzato l'Europa tra gli inizi del '600 e la metà del '700 e che, nei giorni scorsi, è stato proposto con grande successo dal coro “ ChoralCantus ”. Il concerto di musica classica è stato promosso dal parroco “in solidum” della chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Giuseppe Pititto , in collaborazione con il Cantiere musicale internazionale Aps , attivo nella cittadina normanna. Ad assistere all'evento, un pubblico numeroso e attento, che più volte ha manifestato il suo gradimento con scroscianti applausi e ripetute richieste di bis. Tra i presenti anche il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano. Nell'occasione “ChoralCantus” ha offerto un raffinato percorso di musica sacra, con brani che hanno spaziato da Giovanni Pierluigi da Palestrina a Antonio Vivaldi fino a Johann Sebastian Bach .

Cuore del programma, l'esecuzione dell'Ode for St. Cecilia's Day HWV 76 di George Frideric Handel , affidata alla voce del soprano Caterina Francese , accompagnata all'organo dal maestro Sergio Coniglio e diretta dal maestro Giuseppe Pucci . Particolarmente apprezzate, tra l'altro, le arie solistiche interpretate dai soprani Luisa Umbaca e Rosamaria Logozzo e dal tenore Arturo Neri , a coronamento di una serata di grande intensità artistica e partecipazione, che ha confermato il valore culturale e musicale di iniziativa capace di valorizzare il patrimonio barocco e il talento del territorio. «L'iniziativa – così come spiegato a conclusione del concerto dagli organizzatori - si inserisce nel percorso artistico del “ChoralCantus”, volto a promuovere la coralità attraverso lo studio e la diffusione del repertorio barocco. Un lavoro che punta non solo alla qualità esecutiva, ma anche a offrire al pubblico un'esperienza profonda , capace di coniugare ricerca vocale, interiorità ed emozione».