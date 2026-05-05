L'eterogeneo coro nell'occasione ha proposto un raffinato repertorio di musica sacra, con brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Vivaldi, Bach e Handel
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La musica barocca tra le possenti navate della basilica cattedrale di Mileto. Uno stile che ha caratterizzato l'Europa tra gli inizi del '600 e la metà del '700 e che, nei giorni scorsi, è stato proposto con grande successo dal coro “ChoralCantus”. Il concerto di musica classica è stato promosso dal parroco “in solidum” della chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, don Giuseppe Pititto, in collaborazione con il Cantiere musicale internazionale Aps, attivo nella cittadina normanna. Ad assistere all'evento, un pubblico numeroso e attento, che più volte ha manifestato il suo gradimento con scroscianti applausi e ripetute richieste di bis. Tra i presenti anche il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano. Nell'occasione “ChoralCantus” ha offerto un raffinato percorso di musica sacra, con brani che hanno spaziato da Giovanni Pierluigi da Palestrina a Antonio Vivaldi fino a Johann Sebastian Bach.
Cuore del programma, l'esecuzione dell'Ode for St. Cecilia's Day HWV 76 di George Frideric Handel, affidata alla voce del soprano Caterina Francese, accompagnata all'organo dal maestro Sergio Coniglio e diretta dal maestro Giuseppe Pucci. Particolarmente apprezzate, tra l'altro, le arie solistiche interpretate dai soprani Luisa Umbaca e Rosamaria Logozzo e dal tenore Arturo Neri, a coronamento di una serata di grande intensità artistica e partecipazione, che ha confermato il valore culturale e musicale di iniziativa capace di valorizzare il patrimonio barocco e il talento del territorio. «L'iniziativa – così come spiegato a conclusione del concerto dagli organizzatori - si inserisce nel percorso artistico del “ChoralCantus”, volto a promuovere la coralità attraverso lo studio e la diffusione del repertorio barocco. Un lavoro che punta non solo alla qualità esecutiva, ma anche a offrire al pubblico un'esperienza profonda, capace di coniugare ricerca vocale, interiorità ed emozione».
Del coro fa parte un gruppo eterogeneo di musicisti provenienti da diverse località della Calabria ionica e tirrenica. Il gruppo, nello specifico, è composto da: Carla Sangiovanni, Rosamaria Logozzo, Teresa Trimboli, Luisa Umbaca, Ludovica Sinopoli, Paola Cascasi, Valentina Romeo, Francesca Clemeno, Gloria Ussia, Arturo Neri, Antonio Neri, Matteo Agostino, Giuseppe Fornaro, Antonio Sotira, Gianni Colarusso.